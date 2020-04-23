МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Попадание в список системообразующих предприятий не означает, что компания получит поддержку сразу, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Список постоянно обновляется, он делится по отраслям, и то, что сегодня опубликовано, — это только начало работы. То есть в последующем другие отрасли будут включаться в этот системообразующий список. Конечно, все предприятия стараются в него попасть, но это не значит, что все эти предприятия смогут на следующий день получать средства поддержки", — приводит слова Мантурова пресс-служба министерства.

На этой неделе Минпромторг РФ внес 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли. Ведомство отмечало, что список будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.

Также на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по таким отраслям промышленности, как фармацевтическая, медицинская, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство стройматериалов, изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность.