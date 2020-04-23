Добавлены подробности (абзацы 3-4).

ВАШИНГТОН, 23 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.

"Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы", — сказал Трамп на пресс-конференции.

В свою очередь в пресс-службе Белого дома сообщили, что исключение из указа будет сделано для медицинских и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

В администрации привели данные ряда социологических опросов, согласно которым большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну, считая, что в массовом виде она представляет угрозу.

О планах подписать такой указ в среду президент сообщил накануне. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.