МОСКВА, 23 апр — РИА Недвижимость. Отрасль лифтостроения в России в 2020 году может потерять как минимум 20% спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказал РИА Недвижимость президент ассоциации "Российское лифтовое объединение" Сергей Чернышов.

"Остановка строительства влечет за собой снижение влечение спроса на продукцию лифтостроительных предприятий. Если разобрать на примере Москвы, то лифтостроение собирает порядка 15 миллиардов рублей в год. Соответственно, остановка на три месяца ведет к потере до трети выручки. Мы надеемся на лучшие результаты, но ввиду того, что были приостановлены стройки, а фонды капитального ремонта также ушли на карантин, в несколько раз снизилось число конкурсных процедур на замену лифтов. Поэтому в целом мы видим, что отрасль лифтостроения в России может потерять минимум 20% спроса в 2020 году", — сказал Чернышов.

При этом он отметил, что благодаря активным продажам в четвертом квартале 2019 года у производителей лифтов создалась определенная "подушка безопасности", так что кризис лифтовую отрасль может настигнуть только через два месяца.

"Экономические данные в отрасли формируются за полугодие, и то, что мы видим сегодня, это так называемое "отыгрывание" конкурсов в ноябре-декабре прошлого года. Из-за этого кризис может задеть нас только в июне месяце. Основные риски – это регионы, где наблюдается снижение спроса со стороны фондов капремонта и бюджетов самих регионов", — добавил собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день в России действует порядка 20 лифтостроительных предприятий, которые все вместе производят около 100 тысяч лифтов в год.

"Предприятия на сегодняшний день не загружены. Это те предприятия, которые могли бы обеспечить лифтами нацпроект "Жилье и городская среда" и программы замены лифтов до 2025 года. За последнее время в регионах стали появляться дополнительные предприятия, но эти предприятия за последний год также не были загружены, так как они создавались с потенциальной мощностью. Однако из-за пандемии этот рынок продолжит снижаться, что даст сильный удар по нашей отрасли и может привести к потере нескольких игроков", — заключил Чернышов.