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КОММЕРСАНТ

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— Спрос рождать не будет — Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг — Масштабы текущего кризиса на потребительском рынке, вызванного пандемией COVID-19 и введенными ограничениями, могут оказаться значительнее, чем предполагалось. Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты.

— За чей счет весь этот карантин — Ограничения рабочих перемещений по России уже заметны и бизнесу, и министерствам — И бизнес, и правительство уже отмечают неочевидные проблемы с логистикой из-за карантинных ограничений. Минздрав предлагает правительству отменить штрафы за неосвоение бюджетных средств по медицинскому нацпроекту, поскольку реализовать их в запрошенном объеме невозможно в том числе из-за сложностей с командировками специалистов и поставками медицинского оборудования.

— "Неправильно ставить коммерсанта в ситуацию, когда его точно посадят" — Владелец S7 Владислав Филев о правилах игры во время эпидемии — Российские авиаторы, как и мировая отрасль авиаперевозок, оказались в условиях пандемии на грани выживания. Правительство собирается предоставить компаниям субсидии, но участники рынка считают их размер совершенно недостаточным.

— На всякий заемный случай — Банковские клиенты тестируют кредитные каникулы — Крупнейшие банки предоставляют большинству обратившихся к ним заемщиков кредитные каникулы или собственные программы реструктуризации, следует из проведенного "Ъ" опроса. Банкиры отмечают, что большая часть клиентов, не удовлетворяющих условиям программы, отсекается еще до подачи заявки на льготу.

— Деньги не ложатся в больницы — Регионы не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом — Мобилизация системы здравоохранения на борьбу с коронавирусом столкнулась с медлительностью регионов при освоении выделяемых центром средств. Как выяснилось в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, несмотря на то что на завершение работы по настройке системы осталось меньше недели, некоторые регионы даже не приступали к заключению контрактов на поставку медицинского оборудования.

— Промышленность катится с горы — В апреле производство демонстрирует падение на уровне кризиса 2008 года — По итогам первого квартала 2020 года Росстат фиксирует незначительное негативное влияние нынешнего кризиса на динамику промышленного выпуска. По оценке статистиков, за март сокращение выпуска с учетом сезонных и календарных эффектов было таким же, как за январь 2020 года.

— Не страшнее мировой войны — Аналитики Fitch обновили оценку масштабов коронавирусной рецессии — Глобальная экономика столкнется в этом году с самой сильной рецессией за послевоенное время — спад составит 3,9%, следует из обновленного макропрогноза рейтингового агентства Fitch. Самым выраженным будет падение экономик в зоне евро — минус 7%, американская экономика сократится на 5,6%, а в Китае рост не дотянет до 1%.

— Цифровые пропуска уезжают в регионы — Сергей Собянин предложил расширить столичную систему QR-кодов на всю страну — Мэр Москвы Сергей Собянин предложил в среду распространить применяемую в столичном регионе систему цифровых пропусков на всю страну, чтобы контролировать перемещение граждан из одних регионов в другие. Отметим, что Москва, которая в течение нескольких недель лидировала по темпам роста выявленных случаев заражения коронавирусом, показывает тенденцию к замедлению, в то время как доля регионов в ежедневном приросте, наоборот, расширяется.

— Европа требует подъема без свободы — Лидеры стран ЕС обсудят жизнь после пандемии — На этой неделе министры иностранных дел стран—участниц Евросоюза, а вслед за ними и лидеры государств могли бы провести традиционные встречи в Брюсселе. В условиях пандемии оба мероприятия проводятся по видеосвязи. Однако в повестке дня как раз нормализация жизни и планы постепенного выхода из карантина.

— Вьетнам выходит сухим из COVID — Страна—председатель АСЕАН избежала эпидемии — Власти Вьетнама в среду ослабили жесткий карантин, действовавший с 1 апреля в крупнейших городах и провинциях для предотвращения распространения коронавируса. Меры строгой социальной изоляции позволили 95-миллионному государству, граничащему с Китаем, избежать эпидемии: общее число зараженных составило менее 300 человек при нулевой смертности.

— Россия расширяет сферу вливания — Москва поддержит президента Молдавии в кредит на €200 миллионов — Молдавскому направлению внешней политики Москва в этом году придает особое значение. На осень в республике запланированы выборы президента. Россия рассчитывает на победу действующего главы государства Игоря Додона и намерена содействовать его переизбранию. Молдавии уже одобрен кредит в €200 млн, соглашение о котором сегодня должен ратифицировать молдавский парламент.

— Египет привлекли к авиагражданской ответственности — Американские юристы родственников погибших при теракте россиян просят ICAO приостановить членство страны — Как стало известно "Ъ", американская юридическая компания Girardi Keese Lawyers от имени сотни родственников погибших при теракте на борту лайнера А321 россиян обратились в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). В затягивании властями Египта расследования и несоблюдении установленных норм безопасности адвокаты видят грубое нарушение ряда положений учредительной для ICAO Чикагской конвенции.

— Госпомощи подгоняют вагоны — Операторы просят причислить железные дороги к пострадавшим от кризиса — Железнодорожные компании просят считать их пострадавшими от пандемии. Сейчас железнодорожный транспорт не входит в этот список, в отличие от авиации и автоперевозок. Однако мнения в отрасли разошлись. За новый статус выступают те, у кого в структуре издержек занимает значительное место фонд оплаты труда, а также перевозчики пищевых продуктов.

— В отрицательных ценах ищут плюсы — Брокеры извлекают урок из торгов нефтяными фьючерсами — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к Московской бирже с предложением в кратчайшие сроки изменить регламент торгов срочными инструментами, чтобы была возможность торговать ими даже с отрицательной ценой.

— Абонентов проверят на расстоянии — Власти предложили схему удаленной идентификации — Минкомсвязь хочет узаконить удаленную идентификацию абонентов сотовой связи через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и основанную на ней Единую биометрическую систему (ЕБС) "Ростелекома". Это должно упростить ведение бизнеса в условиях закрытия салонов связи, а в перспективе и помочь развитию виртуальных сим-карт eSIM.

— По маленькой не разливать — Производители спиртного недовольны запретом "чекушек" — Крепкий алкоголь в небольших бутылках, может исчезнуть из продажи. Это связано с новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года. Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства.

— Операторы не поняли телесигнал — Интегрировать "Витрину ТВ" готова меньшая часть компаний — Интеграция сервиса для онлайн-трансляции общедоступных телеканалов "Витрина ТВ", пока еще не ставшая законодательно обязательной, проходит не быстро. Согласно опросу TelecomDaily, к нему подключились только 2% операторов платного ТВ, а еще 15% обещают совсем отказаться от онлайн-трансляций крупнейших каналов, протестуя против условий работы с этим сервисом.

— На верфи заводят госзаказ — За бюджетные средства разрешат строить только российские суда — Минпромторг собирается обязать госзаказчиков строить суда только в России. Согласно проекту приказа министерства, компании, строящие суда на бюджетные средства, еще на стадии конкурсных процедур смогут выбирать только те верфи, которые готовы выполнить заказ в соответствии с 719-м постановлением о локализации.

— "ВКонтакте" со школой — Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения — Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с "ВКонтакте". В проекте будут использоваться чаты, сообщества и мини-приложения социальной сети, в которой также будет создан раздел с одобренным государством образовательным контентом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— К селу — не к городу — До трети россиян после пандемии переедут из мегаполисов за город — Льготная сельская ипотека в этом году пользуется ажиотажным спросом у населения. Желающих приобрести под 3% годовых полноценный дом или земельный участок по сумме запрашиваемых средств сейчас в пять раз больше предусмотренного лимита.

— Жалобная Сеть — Граждане стали в полтора раза чаще обращаться в суды через интернет — За время действия противоэпидемиологических мер суды рассмотрели более двух миллионов дел и материалов. Об этом сообщил "РГ" генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев.

— Найти шутника — СКР завел первое дело за срыв дистанционного урока — Всего сутки потребовалось сотрудникам ведомства Александра Бастрыкина, чтобы найти первого гражданина, который ради развлечения срывает дистанционные занятия. Этого человека обнаружили в Северной столице.

— Притяжение обязывает — Авиакомпании отправили самолеты на консервацию — Обвал пассажирских перевозок оставил на земле большинство самолетов. С такой ситуацией в мире и в России столкнулись впервые. Перевозчики, наращивавшие последние годы свой авиапарк, теперь ищут, где припарковать ставшие ненужными самолеты.

— Риск — уголовное дело — Полиции могут разрешить вскрывать машины и оцеплять дома — Чтобы защитить граждан от экстремистов, стремящихся нажиться на чужих несчастьях, а также от различного рода отморозков и злоумышленников разработаны поправки в закон "О полиции", значительно расширяющие полномочия сотрудников полиции.

— Вижу и слышу — Владимир Путин обсудил c губернаторами Свердловской и Воронежской областей ситуацию с COVID-19 — В среду президент продолжил проверять, как регионы противостоят распространению COVID-19. На этот раз в режиме видеоконференции Владимир Путин побеседовал с губернаторами Свердловской и Воронежской областей.

— Топливо на карантине — Александр Новак обсудил с депутатами ситуацию на энергорынках — На встрече с министром энергетики Александром Новаком депутаты Госдумы предложили ряд мер, которые призваны снизить негативные тенденции на рынках нефти и нефтепродуктов, а также в сфере электроэнергетики.

— Uralsкие горки — Как поведут себя цены на главный российский сорт нефти — Обвал котировок американской нефти WTI потянул за собой цены других марок "черного золота", спровоцировав множество спекуляций, в том числе о минусовой стоимости российской нефти Urals. Слухи эти оказалась далеки от действительности, агентство Argus сообщило, что в Северо-Западной Европе баррель Urals продается за 11,59 доллара, а в Южной Европе за 12,09 доллара.

— Один в поле уволен — Почему лишившиеся работы не могут получить пособие — Конфедерация труда России направила обращение (текст имеется в распоряжении "Российской газеты") на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором просит обратить внимание на ситуацию с признанием безработными некоторых категорий работников.

— По койкам и по кассе — Михаил Мишустин назвал регионы, которые не готовы к приему больных коронавирусом — Готовность региональных систем здравоохранения к приему пациентов с коронавирусной инфекцией нельзя назвать удовлетворительной, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Многие губернаторы, подчеркнул он, отнеслись к задаче формально.

— Окно Победы — В регионах призывают присоединиться к акции "Бессмертный полк дома" — Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции общественные организации и жители регионов все активнее предлагают в этом году трансформировать "Бессмертный полк" в акцию "Бессмертный полк дома".

— Узнать по лицам — Сенаторы хотят расширить использование биометрии — Регистрация биометрических данных в единой системе может стать дистанционной. Законопроект, позволяющий разместить в ней свои данные без посещения офиса банка, подготовила группа сенаторов во главе с вице-спикером СФ Николаем Журавлевым, сообщает пресс-служба верхней палаты.

— Юбилей с поправкой на вирус — Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к Мавзолею — Члены КПРФ возложили цветы и венки к мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в честь 150-летия со дня его рождения — при этом партийцы соблюдали социальную дистанцию.

— Работа над ошибками — Минюст сможет обжаловать в суде региональные законы — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий министерство юстиции полномочиями оспаривать в суде региональные законы в том случае, если они не соответствуют федеральному законодательству.

— МиГом в Индию? Готовы! — Невзирая на вирусные пандемии, минобороны Индии собирается значительно усилить свои ВВС. Объявлен тендер на закупку 110 истребителей. Наша страна в нем участвует и имеет шансы на победу.

— Ратник с автоматом — Полки и дивизии Сухопутных войск массово оснащают новыми автоматами Калашникова АК-12.

— Небазарный день — Количество посетителей на фермерских рынках и ярмарках упало вдвое — Продовольственные рынки и ярмарки в стране опустели. Им разрешено работать, но население предпочитает закупаться в магазинах у дома и онлайн.

— Еще сто коек — До конца недели в подмосковном Одинцово введут в строй новый многофункциональный медицинский центр на 100 койко-мест. Это будет второй из 16 лечебных объектов, которые по распоряжению президента РФ в рамках борьбы с пандемией коронавируса военные строители ускоренно возводят по всей стране.

— На балкон с героем — Акция "Бессмертный полк" в этом году может пройти в необычном формате — В социальных сетях идет активное обсуждение, как в этом году может пройти акция "Бессмертный полк". Ведь она предполагает массовое шествие с портретами героев войны по улицам городов и населенных пунктов, а сейчас в режиме самоизоляции на улицу можно выйти лишь в случае крайней необходимости.

— У скорой помощи — новые реанимобили — Правительство России определило УАЗ, ГАЗ и Ford Sollers единственными поставщиками в регионы почти 1,3 тысячи автомобилей скорой помощи. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Укус без последствий — С наступлением тепла стал актуален вопрос, переносят ли коронавирус комары. Спешим успокоить, научных данных о том, что комары могут быть переносчиками нового коронавируса, нет. "Среди представителей семейства Coronaviridae мне не известны вирусы, которые передавались бы с насекомыми", — заявил "РГ" завлабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева минздрава Андрей Комиссаров.

— Вера под замком — Из-за коронавируса религиозные общины оказались без средств к существованию — Из-за эпидемии коронавируса по всему миру не только опустели церкви и мечети, но и само существование некоторых религиозных общин оказалось под вопросом. Паломники из разных стран не посетят Мекку в священный месяц Рамадан, а Ватиканские музеи останутся закрытыми для миллионов туристов.

— Премьер Индии о пандемии и будущем — Премьер Индии Нарендра Моди опубликовал размышления о ситуации, вызванной пандемией, адресовав их молодежи и специалистам страны. В статье он рассуждает о том, что мир должен быстрее адаптироваться к новым реалиям и на что стоит обратить особое внимание, чтобы в будущем подобные ситуации не оказывали разрушительного влияния на экономику и жизнь народов.

— Пентагон лишили запчастей — Американская оборонная промышленность, в первую очередь авиационная и космическая, может прекратить работу из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса в Мексике.

— Facebook против митингов — Facebook блокирует призывы активистов к протестам против карантинных мер, введенных США. Это решение затронет сообщения об организации митингов в штатах Калифорния, Нью-Джерси и Небраска.

— Семейный очаг — Шашлыки на майские праздники не запрещены — МЧС не запрещает шашлыки, если не нарушаются правила безопасности и режим самоизоляции. С таким разъяснением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

— Старосте страшно — Главный враг маршала Конева попросил госохрану — Как известно, лучшая защита — это нападение. Староста района Прага-6 О. Коларж, в отношении которого Следственный комитет РФ возбудил уголовное преследование в связи с варварским уничтожением памятника маршалу Коневу, видимо, изрядно перепугался.

— Лондон в гонке — 23 апреля Британия испытает на людях вакцину против COVID-19 — В четверг британские ученые начнут тестировать на людях разработанную в университете Оксфорда вакцину против коронавируса. Испытания пройдут в лабораториях этого университета.

— Подключение к льготам — Сфере ЖКХ готовят меры поддержки — Ситуация в экономике грозит снижением поступлений платежей за ЖКУ. Такие опасения высказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время видеоконференции с президентом и предложил включить ЖКХ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. Президент признал, что жилищно-коммунальный комплекс "сильно пострадал, и здесь есть проблемы".

— Выгодный прикуп — Выкупленное государством жилье может войти в арендный фонд — Покупка государством невостребованных пока квартир может больше помочь компаниям, чем субсидирование ипотечной ставки. Выкуп квартир должен поддержать застройщиков, которые не могут сейчас обеспечить планируемые темпы реализации, говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

— Побег из центра — Пригородное жилье потеснит городские квартиры — Пандемия заставит застройщиков приспосабливать свои проекты под новую реальность. По мнению архитекторов, в противовес ценящимся сейчас квартирам в центрах городов возрастет популярность мест компактного проживания в пригородах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Лучше новых двух: россияне начали экономить на телефонах — Продажи б/у гаджетов растут быстрее, чем реализация новых — Россияне стали больше экономить на гаджетах и чаще выбирать подержанные устройства. Продажи телефонов на "Авито" в I квартале выросли на 18% год к году и по динамике обогнали статистику у официальных ритейлеров, которые реализуют только новые устройства.

— Потребительский спрос в России снизился в большинстве категорий товаров и услуг — В 90% категорий продуктов и услуг наблюдается снижение потребительского спроса. Те немногие категории, где есть рост, связаны с режимом самоизоляции либо с опасениями по поводу здоровья.

— Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов — Депутаты обсуждают с правительством снижение налогов и субсидии на выплаты зарплат — Тарифные каникулы, расширение списка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также снижение НДС и налога на прибыль. Это лишь часть новых мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложенных Госдумой правительству в связи с COVID-19.

— Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады — Это позволит сгладить неравенство в доходах учителей и врачей из разных регионов — Для врачей, учителей и других категорий бюджетников необходимо установить базовые оклады. С таким предложением выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива может быть рассмотрена в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, выяснили "Известия".

— Метры поддержки: более половины семей потратят маткапитал на жилье — За последние годы доля покупателей квартир в новостройках, использующих сертификат, выросла с 7 до 20% — В ближайшие пять лет 11,8 млн российских семей собираются завести ребенка. Большинство из них — 7,1 млн — могут потратить материнский капитал на приобретение жилья. Об этом говорится в совместном исследовании ВЦИОМ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились "Известия".

— Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья — В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164% — Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья. В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились "Известия".

— Разрешите разрешить: Минэк хочет продлить лицензии для авиации — Компании, у которых заканчиваются сертификаты, смогут работать по ним до конца года — Разрешительные сертификаты для авиации, клинических исследований лекарств, а также недропользования могут продлить до 31 декабря 2020 года. С такими предложениями Минэкономразвития обратилось в правительство (проект постановления есть в распоряжении "Известий").

— Карточный холд: "пластик" с истекшим сроком готовы обслуживать не все банки — Объявленная ЦБ мера — не руководство к действию, а лишь рекомендация — Не все российские банки готовы разрешить клиентам использовать до 1 июля без перевыпуска карты, у которых истекает срок действия. О такой мере поддержки, позволяющей гражданам не обращаться в отделения, в прошлую пятницу заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако, как следует из пояснений регулятора, это вовсе не руководство к действию, а лишь рекомендация.

— Час растраты: 56% россиян ощутили сокращение доходов в апреле — На восстановление уровня жизни граждан может потребоваться три года — Больше половины россиян ощутили снижение доходов в апреле, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у "Известий"). Хотя месяц объявлен нерабочим с сохранением зарплаты, многие компании сократили выплаты, отказавшись от премий и бонусов, а также отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

— Под присмотром: в России создадут единый центр контроля за водителями — Это позволит защитить личные данные автовладельцев и упростит розыск машин — В России планируют создать единый центр контроля за водителями, куда будет стекаться информация со всех дорожных камер в стране, выяснили "Известия". Это позволит усовершенствовать действующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, пока завязанную на региональные дата-центры.

— Поделись продукцией своей: ритейлеры получат льготы за фудшеринг — Депутаты скорректировали законопроект, освобождающий торговые сети от налогов за передачу еды малоимущим — Депутаты Госдумы до июля представят в правительство новую версию законопроекта о фудшеринге, рассказали "Известиям" в нижней палате парламента. В нем будет установлен предельный объем продуктов питания, которые производители и ритейлеры смогут направлять на благотворительность без налогообложения, — 15–30% от общего товарооборота.

— Вирус идет на абордаж: ремонт кораблей ВМФ задержится из-за COVID-19 — Работы завершатся на несколько месяцев позже, чем планировалось — Распространение COVID-19 в России сказалось на программе ремонта кораблей. Сроки окончания работ пришлось сдвинуть на несколько месяцев — до октября. В доках Севастополя останутся два ракетных корабля на воздушной подушке (РКВП) "Самум" и "Бора", малый противолодочный "Суздалец", а также катер "Шуя". Задержка связана с тем, что в городе введен режим самоизоляции.

— Потеря из-за потерь: при нефти за $10 бюджет недополучит 4,7 трлн рублей — Среднегодовая цена ниже $30 маловероятна, считают эксперты — Экономисты оценили, сколько потеряет российский бюджет при снижении среднегодовых цен на нефть до $30, $20, $10 и даже до $1 за баррель. Исследование подготовили специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова, его материалы есть в распоряжении "Известий".

— Найти и обезвредить: в России началось экспресс-тестирование на COVID-19 — Регионы получат свыше 2 млн скрининг-систем для ускоренной проверки на коронавирус — Более 2 млн высокочувствительных экспресс-тестов для проверки на COVID-19 уже закуплены 40 крупными российскими компаниями. Бизнес, а вместе с ним и регионы начали использовать разработанную российскими и японскими учеными тест-систему, рассказали "Известиям" в РФПИ.

— До захода солнца: COVID-19 запретил коллективные молитвы в Рамадан — Правые силы в Германии опасаются массового нарушения режима самоизоляции — В связи с невозможностью проведения вечерних коллективных трапез в этот Рамадан мусульмане запустят специальную акцию. Они будут передавать продукты питания обездоленным. Об этом "Известиям" заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан-хазрат Аббясов.