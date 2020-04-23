ПЕКИН, 23 апр /ПРАЙМ/. Власти граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян из-за пандемии коронавируса отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году, говорится в сообщении генерального консульства РФ в Харбине.

"В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в провинции власти Хэйлунцзяна приняли решение не проводить в этом году Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку", — сообщили в генконсульстве.

Планируется, что 31-я Харбинская торгово-экономическая ярмарка будет проведена 15–19 июня 2021 года.

Раз в два года во время Харбинской торгово-экономической ярмарки проходит российско-китайское ЭКСПО, в прошлом году она состоялась в шестой раз. В результате 30-й Харбинской международной ярмарки и VI российско-китайского ЭКСПО в июне прошлого года было подписано свыше 380 соглашений и меморандумов о сотрудничестве на общую сумму порядка 170 миллиардов юаней (около 25 миллиардов долларов).

Ранее Седьмое Российско-Китайcкое ЭКСПО, которое должно было пройти в Екатеринбурге в июле 2020 года параллельно с международной промышленной выставкой "Иннопром", перенесли на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом.