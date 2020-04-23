МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Адвокаты родственников жертв крушения Airbus A321 "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом требуют исключить Египет из ICAO (Международная организация гражданской авиации), пока страна не признает катастрофу терактом и не выплатит компенсации, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Михаил Загайнов.

"Адвокаты американской юрфирмы Girardi Keese Lawyers отправили в ICAO обращение на имя одного из руководителя организации Фана Лю. В нем они попросили приостановить членство Египта в ICAO до тех пор, пока страна не признает инцидент террористическим актом и не выплатит родственникам справедливую компенсацию на добровольной основе", — рассказал защитник.

Кроме того, в обращении речь идет о том, что "из-за нарушений Конвенции о международной гражданской авиации всем странам-членам ICAO должно быть рекомендована приостановка всех гражданских перелетов над Египтом".

Ранее Загайнов, работающий вместе с международными юристами над исками родственников погибших, заявлял, что египетские суды не рассматривают эти заявления из-за якобы "недоказанности факта нахождения погибших на борту самолета".

Таким образом, не были приняты иски к "Когалымавиа", страховой компании "Ингосстрах", Шерифу Исмаилу – премьеру Египта на момент крушения, а также подчиненным ему главам МВД, министрам финансов и авиации.

"Наши египетские адвокаты по требованию египетского суда обратились за списком, попытались в Египте получить официальный список пассажиров через паспортно-миграционный департамент МВД Египта, но в своем письме департамент указал, что имена пассажиров самолета, потерпевшего аварию, не установлены", — пояснял адвокат.

По словам юриста Давида Кухалашвили, который также работает над этим делом, Египет, с позиции защиты, намеренно затягивает расследование и не признает случившееся терактом, чтобы избежать ответственности.

"Эти доводы также приведены в обращении наших иностранных коллег. В ней подчеркивается, что за почти пять лет Египет так и не опубликовал официальное заключение о причине крушения, а это прямое нарушение правил ICAO … Очевидно, что была допущена халатность, которая привела к гибели 224 человек, но никто не взял за это ответственность, никто публично не извинился перед родственниками погибших, не выплатил им компенсацию", — добавил Кухалашвили.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

ФСБ России впоследствии признала случившееся терактом. Прямое авиасообщение между странами осенью 2015 года было приостановлено и возобновилось только в апреле 2018-го после того, как в египетских аэропортах по требованию России радикально усилили меры безопасности.