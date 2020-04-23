МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в четверг вечером на уровне 3,8 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.50 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,8, это означает, что большинство жителей столицы ответственно подходят к самоизоляции и находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде, Королеве и Электростали (4), самое низкое — в Котельниках (3,3).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 19.50 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Омске (местное время 22.50), а также в Новосибирске и Красноярске (местное время в городах 23.50), там индекс составил 4,6, самое низкое – в Санкт-Петербурге (время совпадает с московским), где индекс на уровне 3,4.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.