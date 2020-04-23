МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Число зараженных COVID-19 в мире достигло 2 544 792, более 175 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 657 новых случаев заражения и 6689 смертей.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 251 458).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.