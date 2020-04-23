ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр /ПРАЙМ/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа готовы единовременно выделять до 120 тысяч рублей действующим в период повышенной готовности предприятиям на создание каждого рабочего места для безработных, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Окружной департамент экономики в начале месяца сообщал, что предприниматели в ЯНАО, наиболее остро ощутившие на себе последствия пандемии коронавируса, получат до 200 тысяч рублей в качестве безвозмездной поддержки. Вскоре Артюхов озвучил решение, согласно которому, бизнесу в сфере услуг в регионе выплатят по 30 тысяч рублей из-за ограничений, связанных с инфекцией.

"Мы разработали третий пакет мер поддержки предпринимателей. В частности, наша выплата в 30 тысяч рублей станет доступна самозанятым, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Есть исключения: если деятельность не велась фактически, если есть постоянная работа. Основное количество самозанятых сможет получить поддержку с понедельника", — сказал Артюхов в видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что также основная задача региональных властей в текущих условиях — помочь жителям, потерявшим работу.

"Для этого есть комплекс мер. Работающим предприятиям будем предоставлять единовременно до 120 тысяч рублей на создание нового рабочего места для безработного. Также тем, кто временно трудоустраивает потерявших работу ямальцев, просубсидируем расходы на зарплату для них — примерно до 31 тысячи рублей на человека с учетом страховых взносов", — подчеркнул глава ЯНАО, предположив, что эта мера позволит поддержать около 2 тысяч граждан.

Согласно данным окружного оперативного штаба, на Ямале подтверждены 243 случая заболевания коронавирусом, в стационарах лечение проходят 104 пациента. Режим обязательной самоизоляции для граждан в автономном округе действует до конца апреля.