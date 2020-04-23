Добавлен комментарий пресс-службы вице-премьера (шестой абзац)

МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.

"Простое первое предложение — посмотрите чиновников всех. Я понимаю, что все всегда к этому относятся, так скажем, с элементами недоверия, что надо управлять регионом, надо, чтобы люди везде были", — сказал Трутнев на онлайн-совещании с врио главы Камчатки.

Видео совещания разместили на официальной странице Минвостокразвития в Instagram.

"А с учетом того, настолько у вас чиновники привыкли создавать препятствия для развития бизнеса, их уменьшение только позволит людям вздохнуть легче. Вот, смотрите на неэффективных людей — людей, которые всю свою работу видят в перекладывании бумажек… Просто освобождайтесь от них, это будет первым хорошим шагом", — сказал вице-премьер.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Юрия Трутнева, Минвостокразвития было поручено разработать принцип, в соответствии с которым необходимо провести сокращение расходов.

В настоящее время в Камчатском крае зарегистрированы 78 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, в числе инфицированных находятся шесть детей в возрасте до 16 лет. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Четверо камчатцев выздоровели.