БРЮССЕЛЬ, 23 апр /ПРАЙМ/. Лидеры стран Евросоюза в ходе видеоконференции в четверг одобрили предложенный Еврогруппой план поддержки экономики ЕС на фоне борьбы с коронавирусом на сумму до 540 миллиардов евро, он должен заработать к 1 июня, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после совещания.

"Мы приветствовали этот пакет… он должен стать рабочим к 1 июня", — сказал Мишель.

Многие государства, включая страны ЕС, на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.

Еврогруппа ранее согласовала пакет помощи экономике Евросоюза, объем которого составит до 540 миллиардов евро, а поддержка будет распределяться по трем направлениям – для работников, бизнеса и самих стран союза.

В этот пакет входит новый фонд гарантий от стран Евросоюза на 25 миллиардов евро, с помощью которого ЕС планирует привлечь и раздать отдельным государствам сообщества до 100 миллиардов евро кредитов для поддержки работников. Сюда входит и фонд гарантий от стран ЕС, также на 25 миллиардов евро, под которые Европейский инвестиционный банк планирует привлечь и перенаправить компаниям союза до 200 миллиардов евро. Наконец, этот европейский пакет мер включает в себя и механизм кредитования стран еврозоны (входят в состав ЕС и являются его экономическим ядром) со стороны Европейского механизма стабильности на сумму до 240 миллиардов евро.