БЕРЛИН, 23 апр /ПРАЙМ/. Лидеры стран ЕС на саммите в формате видеоконференции поручили еврокомиссии проанализировать, какие сектора пострадают больше всего от кризиса, чтобы опередить параметры среднесрочного финансирования в рамках планируемого фонда восстановления экономики союза, заявила канцлер Ангела Меркель.

Она напомнила, что министры финансов подготовили программы поддержки экономики, министры финансовой еврогруппы согласовали пакт солидарности более чем на 500 миллиардов.

"У нас есть различные элементы. Европейский инвестиционный банк, который будет поддерживать малые и средние предприятия. Европейский стабилизационный механизм остается инструментом против пандемии. Есть предписания по поддержке неполной занятности, которые будут утверждены в скором времени. Наша цель, мы это подчеркнули, что все это должно быть применяться с 1 июня", — заявила Меркель, добавив, что страны-члены должны внедрить необходимые нормы уже в мае.

По ее словам, еврокомиссии также поручили выявить экономические сферы, которые больше всего могут пострадать от кризиса, а также что можно, понимая это, предложить для подготовки фонда восстановления. "Во-вторых, поручено задание и Еврокомиссия должна в мае четко определить, как этот фонд восстановления будет выглядеть с учетом среднесрочных потребностей в финансировании", — добавила Меркель.

Многие государства, включая страны ЕС, на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.