МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Противостояние США и Китая может привести к разделению мира на две альтернативные системы глобализации, считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

"Чем может закончиться такое противостояние? Мы можем увидеть разделение мира на две альтернативные системы глобализации: проамериканский и прокитайские рынки. Все производственные цепочки будут размещены только в странах этого блока, как и инвестиции, и внешняя торговля. Товарооборот между блоками будет минимальным и будет происходить только по позициям, по которым нет альтернатив: отдельные виды сырья попадут под эту категорию", — говорится в комментарии Манкевича, предоставленном пресс-службой РАСПП.

По оценке эксперта, также возможно ограничение туризма и ужесточение визового режима.

Текущий конфликт между Вашингтоном и Пекином носит принципиальный характер, поэтому любое соглашение между ними является лишь временным перемирием, подготовкой перед новой эскалацией, считает Манкевич.

Китай предлагает альтернативную западной модель развития с государственным капитализмом, политическим консерватизмом, а также собственную финансовую систему. В последнюю входят Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС, Фонд "Шелкового пути", которые позволяют Пекину вовлекать в свою орбиту финансовыми возможностями, пояснил эксперт.

"Единственным слабым звеном китайской линии является технологическая повестка: Китай совершает технологический рывок за счет догоняющего развития и поэтому активно инвестирует в привлечение "мозгов" из-за рубежа, а также занимается трансфером технологий из-за рубежа. Именно по последнему пункту и давит США последнее время", — отметил он.