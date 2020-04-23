БРЮССЕЛЬ, 23 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия должна оперативно разработать предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС от нынешнего кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после совещания глав государств союза.

Он отметил, что лидеры ЕС одобрили необходимость создания такого фонда, однако пока его точных параметров нет.

"Мы договорились работать в направлении создания фонда восстановления. Он должен быть достаточного размера… Мы поручили ЕК проанализировать конкретные нужды и срочно выйти с предложениями", — сказал он на пресс-конференции.

Еврокомиссии также предлагается подумать, как этот фонд будет увязан с будущими общими бюджетами стран Евросоюза, средства которых также планируется направлять на борьбу с последствиями кризиса. При этом, по его словам, сами будущие бюджеты придется скорректировать ввиду сложившейся ситуации.

Мишель надеется, что решения по фонду и будущим бюджетам ЕС будут найдены "как можно быстрее".

Многие государства мира, включая ЕС, на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации, глубина падения ВВП ЕС может быть в нынешнем году больше, чем в разгар последнего мирового финансового кризиса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.