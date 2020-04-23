БРЮССЕЛЬ, 23 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Договоренности по параметрам фонда восстановления Евросоюза от нынешнего кризиса достичь будет непросто, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после совещания лидеров стран союза по этому вопросу.

"Мы знаем, что это трудно, потому что это непростые вопросы. Но мы чувствуем, что дебаты были рациональными, что очень хорошо. Мы также чувствовали, что есть сильная политическая воля, чтобы пробовать работать вместе и вместе принять решения в ближайшие недели", — сказал Мишель, комментируя обсуждение фонда и будущего многолетнего финансового плана ЕС.

Многолетний финансовый план, на основе которого составляются однолетние общие бюджеты ЕС, должен, по мнению руководства ЕС, сыграть важную роль в восстановлении союза после нынешнего кризиса. При этом в ЕС предлагается создать и специальный фонд восстановления экономики, который должен быть связан с бюджетом. Среди трудных вопросов, к примеру, как средства поддержки должны выделяться странам ЕС – в виде кредитов или грантов.

Исходя из заявлений руководства ЕС, Еврокомиссия теперь должна будет разработать свои предложения по фонду, бюджету ЕС и их взаимосвязи.