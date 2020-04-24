ВАШИНГТОН, 24 апр /ПРАЙМ/. Продажи новейшего и самого бюджетного на сегодня смартфона от компании Apple iPhone SE начинаются в четырех десятках стран 24 апреля. Это второе "пришествие" SE в истории компании.

Предзаказ на новинку по стартовой цене 399 долларов (39,9 тысячи рублей) за минимальный объем памяти в 64 гигабайта в США можно было оставить с 17 апреля, в России — 23 апреля. Фактическая продажа устройства в США, России и еще 40 странах стран начнется в пятницу.

ВСЕ КАК ВЫ ЛЮБИТЕ

Смартфон iPhone SE второго поколения основан на тех же принципах, что и оригинальная модель, производство которой было прекращено осенью 2018 года. К радости поклонников iPhone SE, его новая модель по большей части сохранила главные качества — компактность и доступную цену, при этом сохранив и даже расширив свои возможности.

В России новинка выходит под слоганом "Все, как вы любите", в американском варианте он гласит: "Больше того, что вам понравится, за меньшую мену". С тем, чтобы оправдать это заявление, создатели оснастили новое устройство самым быстрым процессором в iPhone — A13 Bionic.

Новинка получила больший, чем у своего предшественника, дисплей Retina HD с диагональю 4,7 дюйма (аналогичный iPhone 8) с поддержкой технологии Touch ID для надежной защиты данных. Новинка имеет улучшенную камеру с одним объективом, корпус с защитой от воды и пыли (допускается погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут). Гаджет представлен в трех цветах: черном, белом и красном — (Product)Red, доходы от продажи которого идут на благотворительность по борьбе с COVID-19 и ВИЧ/СПИД.

Новый iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку с помощью устройств стандарта Qi, а также возможность быстрой зарядки — до 50% за 30 минут. В новинке реализована поддержка двух SIM?карт — обычной и eSIM.

КОРОНА-Phone

Компания Apple представила новинку iPhone SE 15 апреля вопреки ожиданиям, что эпидемия коронавируса задержит его производство на неопределенный срок. Из-за закрытия в условиях пандемии в КНР предприятий, на которых производятся составляющие и собираются устройства Apple, перспектива, что компания сможет представить новинку в срок, казалась экспертам нереальной еще в начале марта.

Одной из главных особенностей нового iPhone SE стало именно то, что он "появился на свет" в пик пандемиии коронавируса, а потому стал первым смартфоном компании Apple, оставшимся без помпезной "премьеры" на спецконференции в Силиконовой Долине.

Опасный вирус также внес коррективы в то, как покупатели, решившиеся на покупку смартфона в пандемию COVID-19, смогут получить свой новый смартфон: из-за коронавируса в условиях, когда практически весь мир живет по законам социального дистанцирования, продажи будут идти исключительно онлайн. Оставить заказ можно на сайте компании, после чего вам доставят покупку "бесконтактным способом". В случае, если вас не устроит новинка, вернуть ее можно будет также по почте или в магазин Apple в течение двух недель после возобновления ими работы.

По оценкам экспертов, которые приводит телеканал CNBC, предзаказы iPhone SE в США оказались лучше прогнозов, однако, как ожидают аналитики, по итогам второго квартала текущего года поставки iPhone сократятся на фоне сокращения спроса на 20-25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.