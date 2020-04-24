(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Банковские карантии — 23 апреля президент России Владимир Путин встретился с банкирами, которым рассказал, что деньги у них, чтобы и самим кризис пережить, и всем остальным его облегчить, есть.

— Регионы на коду спотыкаются — Как сообщал "Ъ", Минкомсвязь 22 апреля заявила о начале внедрения федеральной платформы по выдаче цифровых пропусков. Отмечалось, что сначала к системе, протестированной в Подмосковье, подключатся семь регионов ЦФО, а затем еще 14 субъектов РФ.

— У сжиженного газа не густо с экспортом — Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится. Такая комбинация может привести к остановке значительной части мощностей по сжижению газа в США и ограничить приход этих объемов в Европу.

— Из гостиниц съехали доходы — Пандемия COVID-19 привела к значительному падению оборотов отельеров. Только за первый квартал доходность на номер в Москве снизилась почти на 15%, а в Санкт-Петербурге — более чем на 10%. Консультанты не ждут ничего хорошего от итогов второго квартала: в апреле—июне доходы гостиниц обрушатся минимум на 65%.

— Коронакризисная ревизия — Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Как стало известно "Ъ", парламентарии намерены подумать о снижении налоговой нагрузки и проанализировать применение контрсанкционного закона.

— Крупный деятель эпохи перерождения — Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в шаге от возвращения не только в украинскую политику, но и во власть. Верховная рада на внеочередном заседании 24 апреля может рассмотреть вопрос о его назначении вице-премьером по реформам. Такого поста пока нет — его необходимо будет учредить.

— До доходов не доходят руки — Указ президента о переносе декларационной кампании 2020 года в связи с коронавирусом идет вразрез со сложившейся практикой в сфере декларационного законодательства и препятствует повышению подотчетности российской власти, заявил центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл—Россия".

— Железные дороги ищут полтриллиона — Как стало известно "Ъ", у ОАО РЖД на фоне эпидемии и вызванного ею экономического кризиса обнаружился дефицит финансирования инвестиционной программы в размере 525 млрд руб. За счет имеющихся 210 млрд руб.

— "Росгеология" теряет недра под ногами — Как стало известно "Ъ", "Росгеология" сообщила в правительство об угрозе банкротств своих структур из-за резкого сокращения заказов на геологоразведку. Холдинг, общая долговая нагрузка которого составляет 13 млрд руб., уже нарушил ковенанты по ряду кредитов.

— Дождю подбирают источник финансирования — Власти южных регионов начали беспокоиться из-за влияния засухи на урожай. Так, в Ставропольском крае думают привлечь сельхозпроизводителей к финансированию искусственного увеличения осадков самолетами, на что может потребоваться до 100 млн руб.

— ПИФы растут на цифре — В связи с карантином из-за коронавируса управляющие компании ушли на дистанционную работу. Но благодаря активному развитию онлайн-услуг отрасль продолжила успешно привлекать новых клиентов даже в условиях их изоляции. После снятия карантина ускорится уход инвестиционных продуктов в дистанционные каналы продаж, так как он показал свою состоятельность и преимущества перед офлайн-привлечением, считают участники рынка.

— Электронный договор в изоляции — Крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ), связанные с госбанками, пытаются оживить переходную кампанию в период самоизоляции граждан. В частности, они предлагают реализовать заключение договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) в электронном виде.

— Государство взяло пакет СМС — Объем массовых СМС-рассылок властей для информирования россиян в России и за рубежом в связи с пандемией коронавируса вырос, по данным Минкомсвязи, на 300%. Затраты на это операторов связи могут оцениваться в десятки миллионов рублей.

— Форекс-дилеры переиграли своих клиентов — Возросшая волатильность привлекла граждан не только на фондовый рынок, но и на форекс. Форекс-дилеры отмечают рост клиентской базы, при этом по итогам первого квартала чистый убыток клиентов стал самым высоким за три года.

— DNS поставили старую пластинку — Совокупный объем претензий, предъявленных Российским союзом правообладателей (РСП; совет возглавляет Никита Михалков), к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS, достиг рекордных 242 млн руб. Участники рынка считают, что в условиях кризиса сбор с электроники можно уменьшить или отменить, так как он не пополняет бюджет и удорожает технику.

— IT предлагают растить на экспорт — Высшая школа экономики (ВШЭ) подготовила новую версию стратегии развития IT-отрасли до 2036 года, с учетом замечаний участников рынка. Многие целевые показатели, выглядевшие заниженными, увеличены: так, объем экспорта компьютерных и информационных услуг вырос сразу на $10 млрд, до $67 млрд.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— На счет родителей — Конституционный суд признал за пожилыми родителями совершеннолетних детей — инвалидов с детства право на доплату к пенсии. Поводом для разъяснения послужило обращение жительницы Челябинска, попросившей проверить статью 17 ФЗ "О страховых пенсиях".

— Иди, но смотри — К федеральной платформе по оформлению цифровых пропусков подключится еще 21 регион, сообщили в Минкомсвязи. Что будет нужно сделать, чтобы получить электронный код, и чем помог опыт Москвы, читайте в материале "РГ".

— Не задохнуться! — Пневмония, связанная с COVID-19, необычна тем, что у некоторых пациентов она протекает абсолютно бессимптомно, отмечает главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. О том, какое лечение инфекции может быть эффективно, он рассказал в интервью "РГ".

— Моя школа online — Минпросвещения запускает образовательный телепроект "Моя школа online". В ведомстве рассчитывают, что видеоуроки охватят до пяти миллионов школьников по всей России. Учителя будут вести русский, математику, а также профильные предметы.

— Ставка на банки — Все инструменты поддержки, включая банковские продукты и льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они предназначены. Об этом заявил президент Владимир Путин.

— Деньги по адресу — Правительство рассмотрело проект постановления об утверждении правил выделения прямой безвозмездной помощи малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях. По прогнозу Минфина, за два месяца этой субсидией смогут воспользоваться около 1 млн организаций и ИП.

— Здоров по справке — В Европе уже начались обсуждения, что делать, чтобы избежать второй волны эпидемии коронавируса. Например, предлагается ввести "иммунные паспорта", подтверждающие, что человек безопасен для окружающих. Однако в ВОЗ подобные нововведения считают преждевременными.

— Ружье подождет — Пандемия и связанная с ней самоизоляция внесла свои коррективы и в контроль за оборотом гражданского оружия в России. С учетом этих обстоятельств Росгвардия продлила сроки регистрации оружия.

— Пропуск на выход из тени — Выдать самозанятым рабочие пропуска — с такой просьбой обратились в мэрию Москвы онлайн-сервисы YouDo и Profi.ru. Руководители этих компаний Денис Кутергин и Егор Руди написали письмо главе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину.

— Откуда фейки выплывают — По требованию Генпрокуратуры с февраля ограничили доступ или удалили данные с более 260 интернет-ресурсов. Всего надзорное ведомство за этот период направило в Роскомнадзор свыше 80 требований об ограничении доступа к фейковой информации о пандемии.

— На газоне не стоять — В новом КоАП могут закрепить составы административных правонарушений в области благоустройства территорий и создания комфортной городской среды. Соответствующее предложение поддержал Минюст.

— Криминал не растет — МВД России не фиксирует всплеска преступлений из-за эпидемии коронавируса. В ведомстве сообщили, что после введения ограничительных мер в стране снизилось количество тяжких преступлений.

— Стадия отрицания — Московская биржа в ближайшие месяцы доработает свои системы и процессы для проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив, сообщили "Российской газете" в пресс-службе биржи.

— С чистого поля — Первые 45 пациентов с COVID-19 поступили в Московский клинический центр инфекционных болезней, построенный в рекордно короткие сроки в чистом поле поселения Вороновское. Скоро увидеть, как работает центр, смогут только его пациенты. А в четверг на новенькую — с иголочки! — территорию пустили журналистов, пообещав ответить на все вопросы.

— Чрезвычайное приложение — Facebook собирается превратить принадлежащий ей мессенджер WhatsApp в суперприложение — аналог китайского WeChat. Планируется, что в нем появятся собственная платежная система, идентификация личности и многое другое.

— Касса в "буханке" — В Перми заработала первая мобильная касса — жители микрорайона Вышка-2 получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.

— Держатся особняком — Россияне бронируют на майские праздники загородные домики в Подмосковье, Ленинградской области, Алтайском крае и некоторых других регионах, где это можно сделать в условиях самоизоляции. Подробнее об этом читайте в материале "РГ".

— Без перерыва — Роскомнадзор продлил приостановку плановых проверок СМИ до конца июня. Однако внеплановые мероприятия при наличии оснований проводиться все же будут, сообщили "РГ" в ведомстве.

— Деньги на вырост — Условия распределения дотаций на выравнивание не влияют на снижение уровня дотационности регионов, указывает аудитор Светлана Орлова. На 2020 год эти дотации составляют четверть трансфертов регионам — 717,9 млрд рублей.

— Готовы к потреблению — С начала апреля в несколько раз выросли продажи выпечки, конфет и чипсов, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Диетологи напоминают, что чрезмерное употребление сладостей ведет не только к набору веса, но и к ослаблению иммунной системы.

— Искусство на "удаленке" — "Библионочь" в Москве, как и во всей стране, пройдет с 25 на 26 апреля. Из-за пандемии акция, которая в этот раз посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые уйдет в онлайн. Чтобы принять в ней участие, понадобится лишь смартфон, планшет или ноутбук с выходом в интернет. Ну и свободное время, а его сейчас предостаточно.

— В горе, в радости и в четырех стенах — Столица четвертую неделю живет в условиях домашнего карантина. Вся семья в сборе, круглыми сутками. Вот где настоящая проверка чувств! Кто же знал, что жить придется не только в горе и радости, но и в четырех стенах так долго. Но московские семьи оказались крепкими. Несмотря на открытые двери ЗАГСов для расторжения брака, шквала заявлений не посыпалось. В управлении ЗАГС столицы пришли к выводу: разводиться москвичи стали заметно реже.

— Посадим все в свое время — В Московской области разрешено приступить к работе торговым точкам, продающим семена и саженцы. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Дачный сезон начался, и власти не видят смысла чинить препятствий нормальному ходу весенних работ.

— Берегите сильный пол — В Германии, где на фоне карантина уровень домашнего насилия в считаные недели вырос почти на 20 процентов, впервые открылась общенациональная "горячая линия" психологической помощи для пострадавших мужчин. Ее запустили министерства по делам семьи и равных возможностей сразу двух земель — Баварии и Северного Рейна — Вестфалии.

— Не выносят ссор — Около 62% россиян поддерживают меры самоизоляции, сообщила глава Центра социального проектирования "Платформа" Мария Макушева. По ее словам, сложнее всего семьям с детьми, где взрослые работают дистанционно, и тем, кто не может в одиночестве найти себе занятие.

— Воры ушли на карантин — В период с 1-го по 22 апреля 2020 года в Москве снизилось количество совершенных преступлений на 9,5%, говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Москве. Также на 57 процентов за указанный период сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.

— Намаз в кругу семьи — "Я прошу единоверцев воздержаться от посещения мечетей в священный месяц Рамадан", — заявил в интервью "РГ" глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он сравнил коронавирус с чумой и попросил верующих совершать намазы исключительно дома.

— Второе пришествие Мишки-подкидыша — В пятницу Верховная рада с высокой долей вероятности назначит бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам. "РГ" попыталась разобраться, для чего и кому это нужно.

— Лежак в одни руки — Близится лето, а значит и пляжный сезон, однако в этом году все под угрозу поставил коронавирус. Какие "фишки" придумывают на юге Европы, чтобы все же принять туристов, выяснили корреспонденты "РГ".

— Бизнес теряет долю — Брюссель завершает работу над законопроектом, который должен позволить государствам ЕС полностью или частично национализировать предприятия в обмен на помощь со стороны государства. Об этом сообщает 23 апреля испанская газета Expansion со ссылкой на рабочую версию директивы, которая может быть принята уже в ближайшие дни.

— В фильме "Дау" нашли пытки детей — Прокуратура Харькова возбудила уголовные дела по фильму "Дау. Дегенерация" из-за подозрений в пытках детей в процессе съемок.

— Хлорохин подвел Трампа — Признанный в США специалист в области инфекционных заболеваний, работавший над поиском вакцины от коронавируса, заявил, что его уволили за нежелание прислушаться к президенту Дональду Трампу и использовать препарат от малярии в качестве лечения от COVID-19. Об этом сообщила газета New York Times.

— На прогулку становись — С воскресенья шесть миллионов детей в Испании смогут выходить на прогулки на улицу. Власти пиренейского королевства, наконец, определились с условиями и правилами, которые придется при этом соблюдать.

— Не время искать виноватых — Почему ЕС подчеркнуто дистанцируется от навязываемой США антикитайской кампании и каким образом Брюссель намерен действовать в период обостряющихся противоречий между Вашингтоном и Пекином. Об этом "РГ" беседует с европейским экспертом.

— "Киты" для России — Пандемия ускорила глобальные тренды и усугубила проблемы. Какие обновления нужны внешней политике России и какие идеи она может предложить мировому сообществу. На эти вопросы попытались ответить политологи Сергей Караганов и Дмитрий Суслов.

— Почти как в космосе — "Сухая иммерсия" сможет помочь в лечении некоторых симптомов болезни Паркинсона, считают ученые. Сейчас они изучают влияние этого процесса на здорового человека, чтобы иметь возможность применить терапию для лечения пациентов.

— И сразу пластика — Хирурги удалили проросшую в череп опухоль — Язва, которая занимала почти всю покрытую волосами часть головы, беспокоила жительницу области несколько лет, но лишь недавно женщина пришла к врачам.

— Всем миром — Состоялся первый Тайваньско-Российский вебинар-2020 по обмену опытом по COVID-19, организованный Первым Московским государственным медуниверситетом им. И.М. Сеченова и Главной больницей трех видов вооруженных сил (Tri-Service General Hospital, TSGH) Тайваня. Около 40 экспертов и ученых по инфекционным болезням поделились своим опытом в области лечения и профилактики внутрибольничных инфекций.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Полет аномальный: ученые указали на риск распространения COVID-19 птицами — Специалисты Высшей школы экономики предупредили о риске неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции через птиц, насекомых, диких и домашних животных. Ученые полагают, что властям стоит учитывать эту угрозу и как минимум разработать систему мониторинга такой опасности. С инициативой они обратились в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Совет Федерации.

— Уволенных по вирусу считают: в регионах фиксируют рост безработицы — В Москве с 1 апреля было зарегистрировано около 60 тыс. заявок на признание граждан безработными, сообщили "Известиям" в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения столицы. В Нижегородской области с начала введения ограничительных мер в службу занятости обратились более 13 тыс. человек, в Краснодарском крае зафиксировали 36,7 тыс. заявок, а в Коми за государственной поддержкой обратились более 4 тыс. жителей республики.

— Гостевой режим: как сироты и воспитанники интернатов переживают изоляцию — В Белгородской области сотрудники детских домов забрали к себе в семьи почти сотню воспитанников на время карантина. Благодаря действиям персонала в области будут полностью закрыты три социально-реабилитационных интерната. Благотворительные фонды "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и "Дом с маяком" смогли забрать детей из социальных учреждений на время пандемии.

— Не подавай COVIDу: эпидемия может косвенно спровоцировать вспышки ВИЧ — После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции, считают опрошенные "Известиями" специалисты. В части регионов из-за режима самоизоляции приостановлено так называемое низкопороговое тестирование на вирус иммунодефицита: СПИД-центры работают только на развоз лекарств и принимают лишь тяжелобольных. Поэтому новые случаи заражения не выявляются, а значит, ВИЧ может передаваться дальше.

— Выжатый триллион: дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей — Дефицит федерального бюджета этого года уже превысил 1 трлн рублей. Согласно оперативным данным Минфина, доходы казны 17 апреля составили почти 5 трлн рублей, а расходы — 6,1 трлн. В министерстве на дефицит реагируют спокойно: там напомнили, что в предыдущие кризисы он достигал 3% ВВП. Ситуация на нефтяном рынке может спровоцировать резкий рост разрыва между поступлениями в казну и тратами: вплоть до 10% ВВП по итогам года, прогнозируют эксперты.

— Вкусовой барьер: в РФ хотят обнулить пошлины на сырье для соков и пюре — Производители пищевой продукции предложили на 1,5–2 года обнулить ввозные пошлины на импортное сырье, упаковку, а также оборудование, необходимое для изготовления товаров. Речь идет о 149 наименованиях, в том числе об ингредиентах для детского питания — соках и пюре. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН).

— Больше малых: критерии для отнесения к МСП хотят расширить в два раза — Пороги по численности сотрудников и выручке для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть увеличены в два раза. Об этом говорится в письме главы "Опоры России" Александра Калинина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина (есть в распоряжении "Известий").

— Отжался, упал: за год цены на квартиры в новостройках выросли на 13,5% — Средняя стоимость квартир в новостройках в России в апреле 2020-го увеличилась на 13,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные федерального портала "Авито Недвижимость", с которыми ознакомились "Известия". Тенденцию роста подтверждают и другие участники рынка.

— Облачный анфас: создан новый сервис для защиты биометрии россиян — В "Ростелекоме" нашли способ ускорить подключение банков к Единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных. Об этом "Известиям" рассказали в компании (она выступает оператором системы). Хотя банки должны были подключиться к ЕБС еще до конца 2019-го, до сих пор лишь около 80% отделений оборудованы для передачи информации в систему регулятора.

— Не до вируса: США и Иран оказались на пороге конфликта на море — Напряженность в отношениях двух давних геополитических противников, США и Ирана, выходит на новый уровень. Президент Дональд Трамп пригрозил уничтожать любые корабли иранских ВМС, действия которых выглядят угрозой для американских военных моряков в Персидском заливе.

— Танкисты спешат на помощь: на борьбу с COVID-19 брошены военные медики — В Московской области появится военный мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Его в ближайшее время развернут на базе медицинских батальонов Таманской и Кантемировской дивизий. В санчасть отобрано 130 медиков из обоих соединений. Военврачи смогут оперативно осмотреть больных, определить степень угрозы жизни и тут же приступить к оказанию неотложной помощи.

— Доктор и хаос: почему подмосковная "скорая" задерживается на 13 часов — Задержка приезда скорой на 8–13 часов наблюдается в целом ряде населенных пунктов Московской области, из-за чего врачи не успевают оказать помощь даже больным с подтвержденным COVID-19, у которых наблюдаются трудности с дыханием. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники выездных бригад, профсоюзные работники и пациенты.