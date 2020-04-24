МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 5 849 новых случаев коронавируса в 82 регионах России, всего заболевших в стране 68 622, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрированы 68 622 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено2 957 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 611 случаев. В Санкт-Петербурге — 253, в Дагестане — 113, в Нижегородской области — 94.

За весь период зафиксировано 615 летальных исходов. Выздоровели 5 568 человек.