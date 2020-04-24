МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Большинство российских предпринимателей имеют долги по арендным платежам из-за ухудшения экономических условий и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре графиков платежей и договоров. Доля тех, кому арендодатель пошел навстречу, согласившись пересмотреть условия, составляет лишь 13%", — говорится в сообщении НАФИ. При этом, указывается в нем, 28% уже получили от арендодателей отказ, 44% продолжают переговоры. Всего же пытались пересмотреть условия аренды 85% предпринимателей.

Более трети прошенных компаний (35%) ожидают затруднений с выплатой аренды в ближайшее время. Индивидуальные предприниматели заявляют о нехватке средств на арендные платежи чаще юридических лиц (73% против 57%).

Как показал опрос НАФИ, просрочку по аренде чаще допускают производства (69%), среди офисных компаний должников меньше — 48%. Кроме того, среди последних выше доля тех, на чью арендную платежеспособность пандемия не повлияла (6% против 3% в среднем по рынку).

По данным агентства, свыше 70% предпринимателей арендуют площади у частных собственников, около четверти имеют помещения в собственности, 5% арендуют у государства или муниципалитета. Чаще всего бизнес снимает помещения под офисы (51%), реже – под торговлю (35%), склад (26%), производство (23%).

"Введение длительного карантина в стране поставило ребром вопрос отсрочки или отмены арендных платежей для предпринимателей-арендаторов. Страдает как малый, так и средний бизнес, но расторгнуть или изменить договор аренды большинству компаний сегодня сложно: многие не могут воспользоваться пунктом о форс-мажоре. Арендодатели занимают выжидательную позицию – мы видим, насколько мало число предприятий, которым пошли на встречу. Этому есть объяснение – арендодатели тоже терпят убытки", — отмечается в сообщении.

По прогнозу аналитиков НАФИ, рынок аренды в ближайшее время ждет рост свободных площадей из-за переезда компаний из дорогих помещений в более дешевые и снижение арендных ставок.