МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания "Аэрофлот" организует специальный рейс 29 апреля для эвакуации итальянских граждан из Москвы в Рим, сообщает в пятницу посольство Италии в России.

Первый спецрейс для вывоза итальянцев из России был выполнен 10 апреля. Благодаря рейсу авиакомпании NEOS около 130 итальянцев и имеющих вид на жительство в Италии иностранцев, застрявших в России, смогли вернуться в Рим. Кроме того, NEOS Air открыла продажу билетов на спецрейс, запланированный 28 апреля по маршруту Москва — Рим — Милан.

"Аэрофлот сообщил о проведении специального рейса из "Шереметьево" во "Фьюмичино". Билеты уже в продаже на сайте "Аэрофлота", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.