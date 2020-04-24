МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Региональные предприятия малого и среднего предпринимательства, деятельность которых не предусматривает большого числа контактов людей, можно открывать уже сейчас, с учетом ситуации с развитием коронавируса в субъекте. Об этом заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Во-первых, в каждом регионе будут свои особенности (выхода из режима самоизоляции), свои сроки, они не будут сильно отличаться, но тем не менее. Мы уже с вами начинаем это делать потихоньку: разрешали работу предприятий ВПК, строительного комплекса, сельского хозяйства. Сейчас надо открывать потихоньку малый и средний бизнес в зависимости от конкретной обстановки в том или ином районе регионе нашей страны", — сказал он.

По словам Онищенко, в каждом регионе ситуация разная по интенсивности распространения заболевания, количеству заболевших.

Он считает, что предприятиям малого и среднего бизнеса в регионах нужно давать работать.

"Прежде всего, это надо сделать для тех предприятий, которые не предполагают больших контактов, связанных с со скоплением людей, а вот такой бизнес как IT-технологии, проектировщики. Также общепит надо открывать, но без обеденных залов, на вынос или с доставкой на дом. Это нужно, чтобы работать начинали сейчас, и делать не при "нулевых" цифрах заболеваемости, а при умеренном росте и умеренном количестве заболевших и так далее", — подчеркнул Онищенко.