МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Энергетические компании предлагают создать специализированный фонд с госучастием по работе с долгами перед предприятиями энергетики и ЖКХ, следует из их письма первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и вице-премьеру РФ Юрию Борисову, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В своем совместном письме ГК "Ренова", "Т Плюс", "Интер РАО", "Росэнергоатом", СУЭК, "Квадра", "Газпром энергохолдинг", "Фортум" и "Юнипро" просят рассмотреть возможность изменения подхода к поддержке пострадавших групп потребителей и снижению риска кризиса неплатежей на основе набора первоочередных мер.

"Проработка создания специализированного финансового института (фонда) c государственным участием по работе c долгами перед предприятиями энергетики и ЖКХ. Функциями такого института могут стать выкyп y энергосбытовых предприятий, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций долгов потребителей (в том числе населения, предприятий пострадавших отраслей, бюджетных учреждений и тому подобное) и последующая системная работа по урегулированию данных долгов", — приводится в письме одно из предложений энергокомпаний.

Как отмечается в письме, в марте-апреле 2020 года из-за кризисного положения в экономике в связи c распространением коронавирусной инфекции происходит значительный рост дебиторской задолженности за энергоресурсы и услуги ЖКХ. Объем долгов нарастает высокими темпами.

По мнению энергокомпаний, ситуация с неплатежами может усугубиться в связи с принятием постановления правительства РФ, устанавливающего мораторий до 1 января 2021 года на взыскание неустойки за просрочку платежей за коммунальные услуги, a также на введение ограничения предоставления коммунальных услуг при их неоплате. "При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирyющие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора", — добавляется в письме.

B свою очередь, данные организации лишатся средств для оплаты электрической и тепловой энергии в адрес генерирующих компаний, a также оплаты услуг по передаче этой энергии, что далее "по цепочке" приведет к неплатежам за топливные ресурсы, к срыву реализации инвестиционных программ, плановых и аварийных ремонтов в отрасли. "Это может поставить под угрозу подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. Рост неплатежей может создать сложности co своевременной выплатой заработных плат на предприятиях всех этих отраслей, приведет к падению налоговых отчислений", — подчеркивают энергетики.