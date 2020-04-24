МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса COVID-19 может быть готова до конца года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос корреспондента RT, когда ждать вакцину от COVID-19, Мантуров сказал: "Мы рассчитываем с июня начать уже доклинические и клинические исследования, чтобы до конца года стараться всячески, чтобы это было быстрее, чтобы выдать уже готовую рекомбинантную вакцину для использования для людей".

По словам министра, сейчас вакцину от коронавируса отечественные фармпредприятия разрабатывают в коллаборации с институтами Российской академии наук, Министерством здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством.

Так, например, в середине апреля Всемирная организация здравоохранения включила в предварительный перечень вакцин-кандидатов от COVID-19 две вакцины российской биотехнологической компании Biocad: одна из них — матричная РНК-вакцина, вторая — живая вакцина на основе вируса гриппа.

Ранее в пятницу заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов также не исключал, что вакцина от коронавируса в России будет готова до конца года. По его словам, к осени возможно уже завершение испытаний на добровольцах.