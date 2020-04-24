МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Выход из самоизоляции должен быть только поэтапным, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами, но, в любом случае, это, безусловно, этапность. Невозможно все сделать в один момент. Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений, на разных уровнях", — сказала Попова на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, запись которого выложена на сайте правительства.