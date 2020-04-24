ДОХА, 24 апр /ПРАЙМ/. Министры туризма стран "Группы двадцати" (G20) договорились поддержать сферу туризма как сильно пострадавшую из-за пандемии коронавируса.

"Сфера туризма является одной из самых пострадавших секторах в результате пандемии COVID-19. Мы обязуемся работать вместе, чтобы оказывать поддержку этому сектору, и приветствуем усилия по смягчению социальных и экономических последствий пандемии со стороны стран G20 на эту отрасль", — говорится в заявлении по итогам пятничных переговоров по видеосвязи, которые прошли по инициативе Саудовской Аравии как председателя G20.

Отмечается, что участники встречи решили "работать с международными организациями, отраслевыми партнерами и правительствами, чтобы включить сферу туризма в программы восстановления".

"Мы признаем важность обеспечения безопасности и благополучия людей, работающих в сфере путешествий и туризма, и обязуемся работать вместе для поддержки всеобъемлющего и устойчивого восстановления в этом секторе", — добавляется в заявлении.

Министры потребовали от рабочей группы по туризму "определить проблемы, возникшие в результате кризиса, разработать целенаправленные ответные меры для выздоровления отрасли и определения способов улучшить ее развитие".

Участники встречи привели предварительные оценки Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, согласно которым в 2020 году число международных туристических поездок может снизиться на 70%, если усилия по восстановлению отрасли будут отложены до сентября. Кроме того, Всемирный совет путешествий и туризма подсчитал, что риску остаться без работы в этом секторе подвергаются свыше 75 миллионов работников.