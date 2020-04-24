ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует дефицит федерального бюджета почти в 4 триллиона долларов к концу финансового года, который завершится 30 сентября.

"На финансовый 2020 год… прогнозируется дефицит федерального бюджета в 3,7 триллиона долларов. Федеральный долг на руках у публики составит 101% ВВП к концу финансового года", — говорится в прогнозе.

Экономика США сократится на 5,6% в 2020 году, свидетельствует прогноз.

Во II квартале 2020 года она упадет на 40% на годовой основе на фоне пандемии коронавируса, говорится в прогнозе Бюджетного управления конгресса.

"ВВП с поправкой на инфляцию — реальный ВВП — как ожидается, сократится на 12% во втором квартале, что эквивалентно сокращению на годовой основе на 40% на данный квартал", — говорится в прогнозе.

В 2021 прогнозируется рост на 2,8%.

Прогнозируется, что к концу 2021 года ВВП США составит 21,3 триллиона долларов по сравнению с 21,6 триллиона долларов в январе 2020 года.

Безработица с 3,8% в I квартале составит 14% во II квартале, 16% в III квартале и сократится к концу 2021 года до 10,1%, прогнозирует Бюджетное управление конгресса.

"Уровень безработицы, как ожидается, в среднем составит на протяжении II квартала 14%", — говорится в прогнозе.

В феврале безработица составляла 3,5%. За пять последних недель экономика США потеряла 26 миллионов рабочих мест на фоне масштабных карантинных мер из-за коронавируса.