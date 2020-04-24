САРАТОВ, 24 апр /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, выделит 100 миллионов рублей на строительство в Саратове новой инфекционной больницы на 400 мест, сообщил вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Ранее власти области призвали бизнес и граждан принять участие в объявленном сборе средств в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра в Саратове. Губернатор Валерий Радаев пояснял, что в условиях эпидемии коронавируса этот медцентр крайне необходим, поскольку сейчас весь имеющийся профильный коечный фонд разрознен по нескольким медучреждениям, а концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших. Под новый медцентр уже выделили участок на выезде из Саратова.

"Два дня назад губернатор Валерий Радаев обратился к (гендиректору ПАО "Фосагро") Андрею Гурьеву. Сегодня уже пришло письмо (ответ) — 100 миллионов рублей выделяется "Фосагро" на строительство инфекционной больницы… Половину сразу, остальное — каждый месяц по 15 миллионов рублей", — сказал Стрелюхин в пятницу на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Министерство информации и печати области уточнило, что в настоящее время в благотворительный фонд поддержи строительства медцентра собрано свыше 34 миллионов рублей.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 24 апреля лабораторно подтверждены 245 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 34 человека.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,67% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,35%.