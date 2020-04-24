ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр /ПРАЙМ/. Правительство Финляндии вернёт компаниям уже уплаченный в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) в связи с пандемией коронавируса, сообщает в пятницу кабмин.

"Правительство решило подготовить предложение для парламента о возврате НДС компаниям с начала 2020 года. НДС, уплаченный с начала года, может быть возвращен предприятиям. Условие состоит в том, что возвращенный НДС будет уплачен государству в течение последующих двух лет. Таким образом, это кредит для компаний", — говорится в сообщении.

Правительство также обсудило вопрос предоставления других субсидий для бизнеса в сложившейся ситуации.

Кроме того, кабмин готовит пакет мер поддержки для сферы общественного питания, направленный на компенсацию текущих расходов данных предприятий и содержание персонала.

"Все законопроекты будут внесены в парламент как можно скорее", — уточняется в сообщении.