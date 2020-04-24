МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Минвостокразвития и Минэкономразвития России прорабатывает меры поддержки малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в связи с ограничениями по коронавирусу, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Минвостокразвития России совместно с Минэкономразвития России прорабатывают меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По предварительным данным, фонды поддержки предпринимательства регионов ДФО (фонды микрозаймов) могут получить по линии Минэкономразвития России на докапитализацию 329,8 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как рассказал на совещании с главами дальневосточных регионов первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев, был проведен анализ по оценке рисков в работе резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток в связи со складывающейся экономической ситуацией.

"Среди 2,3 тысячи резидентов риски фиксируются у 167 проектов. Основная причина связана с тем, что предприятия не могут завести оборудование, поскольку иностранные компании — поставщики оборудования не могут его предоставить из-за остановки заводов в связи с пандемией. Вторая причина рисков – предприятия не могут завести специалистов-наладчиков (инженеров и рабочих), чтобы смонтировать либо запустить оборудование", — сообщает пресс-служба вице-премьера.