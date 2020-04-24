БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр /ПРАЙМ/. Гондурас обратился к МВФ за поддержкой в размере 340 миллионов долларов, сообщил президент страны Хуан Орландо Эрнандес в эфире телеканала TNH.

"Гондурас запрашивает у МВФ помощь в размере 340 миллионов долларов", — сказал он.

В пятницу он провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого попросил поддержки у страны в международных институтах — Всемирном банке и МВФ.

В конце марта МВФ уже принял решение о выделении Гондурасу 143 миллионов долларов, которые были доступны в рамках соглашения, заключённого в июле 2019 года, на сумму 312 миллионов долларов. Такое решение фонд принял для поддержки экономики страны, на которую, по его оценкам, окажет сильное воздействие ситуация с коронавирусом.