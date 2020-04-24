БЕЙРУТ, 24 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб выступил с жесткой критикой в адрес главы центрального банка страны Рияда Саляме на фоне резкого падения национальной валюты по отношению к доллару, заявив о "сомнительной двусмысленности" происходящего.

"Сложность заключается в наличии сомнительной двусмысленности в действиях главы центрального банка… Он (центральный банк) либо неэффективен, либо блокирован решением или сговором на фоне этого страшного падения", — сказал Дияб, выступая с речью после заседания правительства в пятницу.

"Падение ливанского фунта происходит с ужасающим темпом на черном рынке… Вопреки ограниченным возможностям правительства мы пытаемся справится с этим падением и прилагаем все усилия, чтобы этому противостоять", — добавил премьер.

Глава правительства заявил о невозможности продолжать политику реформ в "закулисном формате". Дияб призвал главу ЦБ изменить отношение к населению.

"Наличие скрытой информации от них (граждан — ред.) неприемлемо… Пусть Рияд Саляме выйдет и расскажет ливанцам правду: каков предел падения фунта и каковы критерии решения проблемы", — отметил он.

По словам Дияба, ливанский центральный банк продолжает нести потери, сумма которых с начала 2020 года уже составила 7 миллиардов долларов. Премьер рассказал о подготовке законопроекта для возвращения в страну средств, выведенных за границу после 17 октября 2019 года.

Дияб заявил о неприемлемом падении ливанского фунта по отношению к доллару за последние двое суток — до 4 тысяч фунтов за доллар США, в то время как официальный курс в центробанке сохраняется на уровне 1510 фунтов.

Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, лидер крупнейшей суннитской партии "Мустакбаль" в свою очередь с осуждением отреагировал на выступление Дияба, заявив, что политика действующего правительства "привела страну в ад экономически и финансово". Экс-премьер призвал не возлагать всю ответственность за нынешний кризис на главу центробанка.

"Речь, которая прозвучала после заседания правительства в Баабде, подтверждает причастность правительства к мстительному процессу, который начался с конца 90-х. Процесс, который, мы надеялись, за последние годы примирений и договоренностей может сойти на нет и прекратиться", — заявил Харири.

Президент страны Мишель Аун со своей стороны заявил во время заседания правительства, что новое правительство не может отвечать за ошибки, совершенные за последние 30 лет, в результате которых произошло резкое падение национальной валюты в последние двое суток.

"Правительство работало и продолжает работать с начала его формирования над решением экстренных вопросов. И достигло за 70 дней того, чего не могли достигнуть правительства за последние три года", — цитирует слова Ауна пресс-служба президентского дворца.

Глава государства выразил надежду на завершение постановки задач и начала их исполнения.

В четверг вечером на фоне резкого падения ливанского фунта в стране вновь прошли массовые демонстрации. Массовые акции состоялись в Бейруте, Сайде и Триполи. В четверг курс доллара на черном рынке поднялся до 3700 ливанских фунтов, в то время как курс в банках сохраняется на отметке 1515 фунтов. При этом банки возобновили работу лишь частично: два часа в день в рамках введенного с 16 марта режима чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации).

Однако банки ограничили свои функциональные действия до минимума. Вкладчики не могут снимать деньги в долларах. Также установлены условия по выдаче фунтов с личных счетов граждан.

Волнения начались в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всему Ливану вышли на антиправительственные демонстрации с требованием проведения эффективных экономических реформ, привлечения к ответственности политиков замешанных в коррупции и возвращение краденных из госбюджета средств. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом.