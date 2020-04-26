МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Обеспеченные люди в трудные времена должны жертвовать больше денег, несмотря на уменьшение своих доходов, заявил РИА Новости Абдалла Шатила — швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, который по просьбе Русской православной церкви оказал содействие в доставке медицинских товаров в итальянскую провинцию Апулия.

Ранее сообщалось, что губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой попросить "представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества предоставить всю возможную помощь" — речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица. После этого православные бизнесмены из Швейцарии 24 апреля организовали доставку медицинских принадлежностей из Китая в Италию.

"Ко мне обратился митрополит Иларион (председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата – ред.) и спросил, могу ли я чем-нибудь помочь в этой ситуации. Он связал нас с семьей православных меценатов Гурьевых, которые выступили основным спонсором гуманитарной помощи. Для них Николай Чудотворец — очень почитаемый святой: это они с благословения патриарха Кирилла оказали помощь в принесении мощей Николая Чудотворца в Россию два года назад. Далее через мой фонд была организована вся необходимая помощь региону Апулия", — сказал РИА Новости Шатила.

По его словам, общая сумма пожертвования составила около 700 тысяч долларов США.

"Мы закупили в Китае и отправили в Апулию маски, очки, антисептические жидкости, халаты — все средства индивидуальной защиты, которые были необходимы. Если говорить о количестве людей, для которых эта помощь стала важна, то я думаю, это примерно 500 тысяч человек (всего население Апулии около 4 миллионов чел. — ред.)", — уточнил бизнесмен.

Он рассказал, что его фонд Sesam foundation оказывает помощь разным людям, в том числе пострадавшим от эпидемии короновируса в Швейцарии, Ливане, Италии, Азербайджане и Франции, "а в самые сложные времена помогали Милану и Ломбардии".

"Для нас важно, что Апулия – регион, где находятся мощи святого Николая Чудотворца. Вообще важно помогать всем, кому ты можешь помочь. Но мы, православные, конечно, помним свои корни, и для многих святитель Николай очень важен", — пояснил бизнесмен, который также является прихожанином Антиохийской православной церкви.

В целом же, по его словам, любой человек вне зависимости от вероисповедания "сейчас видит, что нужно быть более открытым в вопросах помощи людям, которые реально нуждаются в поддержке".

"Очень важно перестать проводить линии между теми, кому помогать нужно, а кому помогать нужно потом. Все равны перед этой пандемией. Помощь сейчас нужна всем, и нужно максимально напрячься для того, чтобы все нуждающиеся ее получали", — уверен Шатила.

Говоря о роли предпринимателей в борьбе с пандемией, он заметил, что обеспеченные люди в ситуации, "когда зарабатывают чуть меньше, думают, что и жертвовать нужно меньше". "А я считаю, что в трудные времена нужно давать больше, а не меньше", — поделился он.

"Я надеюсь, что этот кризис продемонстрирует ценность жизни. В эти трудные времена необходимо осознать, насколько важна семья, Церковь и возможность быть рядом с Богом. Важно помогать другим и понимать, что деньги приходят и уходят, а помощь ближним остается навсегда", — подытожил собеседник агентства.