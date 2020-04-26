МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 6 361 новый случай коронавируса в 83 регионах России, всего заболевших в стране 80 949, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрированы 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 2 971 случай коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 576 случаев. Нижегородская область — 153. В Санкт-Петербурге —151, в Мурманской области — 105.

За весь период зафиксировано 747 летальных исхода. Выздоровели 6 767 человек.