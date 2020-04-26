КАИР, 26 апр /ПРАЙМ/. Египет начал переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки в рамках будущей совместной программы по реализации структурных реформ, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в воскресенье.

"Мы нуждаемся в продолжении (сотрудничества — ред.) с МВФ после завершения предыдущей программы… Мы обратились в МВФ с предложением о новой программе в начале этого года, до появления эпидемии, программа носила технический характер и не предполагала финансовой помощи", — пояснил министр.

Однако в силу "исключительных обстоятельств", вызванных пандемией COVID-19, Египет начал переговоры о том, чтобы "совместная программа включала финансовую поддержку, а не только техническую", указал он.

Премьер подчеркнул, что экономика страны благодаря уже реализованным структурным реформам в ряде отраслей на данный момент стабильна и "способна преодолеть" последствия эпидемии. Обращение в МВФ продиктовано стремлением сохранить достижения предшествующего этапа и "предпринять упреждающие шаги и меры предосторожности", учитывая, что никто не в состоянии предсказать масштабы последствий пандемии COVID-19, отметил Мадбули.

Египет с 2016 года успешно реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с "черным рынком" валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.

Согласно данным Центробанка, международные валютные резервы Египта к началу марта достигли впервые в истории страны уровня в 45 миллиардов долларов. ЦБ отметил, что валютные резервы обеспечили стабильность египетской экономики в свете крупнейшего кризиса в мире, связанного с коронавирусом, гарантировали продолжение работы на крупных проектах и сохранили рабочие места египтян. ЦБ подчеркнул, что стабильность экономики является подтверждением правильности проводимых в стране экономических реформ.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.