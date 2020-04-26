С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр /ПРАЙМ/. Власти Псковской области поддержат проект создания экотехнопарка, который стартует в мае по инициативе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"К началу мая организация (ООО "Экопром" – ред.) планирует выйти с частной коммерческой инициативой по вопросу строительства экотехнопарка. Окажем (и оказываем) все необходимое содействие, чтобы этот проект был реализован в кратчайшие сроки", — написал Ведерников в воскресенье в Instagram.

При этом руководитель Псковской области признал, что деятельность регионального оператора по обращению с ТКО вызывает ряд претензий, многие из которых, по его оценке, "абсолютно справедливы". Тем не менее компания оптимизирует систему обращения с отходами, считает Ведерников.

"Однако и объем работы, который делает компания, внушительный – в настоящее время услугой по вывозу мусора охвачено 97% населения, или 2,3 тысячи населенных пунктов. Это чрезвычайно сложная логистика, которая совершенствуется с каждым месяцем. Даже сравнивать нельзя то, что было на старте, с тем, к чему регоператор пришел сейчас", — отметил Ведерников.

Одним из наиболее резонансных проектов, связанным с созданием мусорных полигонов в Северо-Западном федеральном округе, остается проект создания инновационного экотехнопарка "Шиес", который власти Москвы и Архангельской области планируют создать для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить столичный мусор вызвало в регионе протестные митинги. Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение жителей при строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес.