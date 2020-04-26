Добавлены подробности (после 3 абзаца)

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

Отмечается, что субсидии предоставляются организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров.

Как пояснили в Минэкономразвития, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

"Субсидия позволит поддержать ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков и снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к обязательствам перед туристами. Многие туроператоры вынуждены были досрочно организовать вывоз туристов из закрывающихся стран за свой счет, отправляя внепланово самолеты для вывоза соотечественников. Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места", — сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметили в министерстве, в соответствии с утвержденными правилами получения субсидии Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма.