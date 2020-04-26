МИНСК, 26 апр /ПРАЙМ/. Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии нового коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Плюс (к внутренним мерам поддержки экономики страны в условиях пандемии – ред.) внешний контур. Международные финансовые организации готовы сегодня выделять ресурсы, мы со всеми ими вступили в переговоры. Потенциально это – 2-2,5 миллиарда долларов. И многие из них просят, чтобы тоже были предоставлены правительственные гарантии (в погашении займов – ред.), и я думаю, мы на это пойдем", — сказал Крутой в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

Он не исключил, что республика осознанно увеличит лимит внешнего госдолга. "У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза", — сказал Крутой, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.