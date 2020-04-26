МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что государственные субсидии не решат всех проблем туристического рынка, но позволят туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед работниками и туристами, сообщили в ведомстве.

Правительство России утвердило правила субсидирования убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам за рубеж в составе турпродукта, а также с возвратными рейсами из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса. Соответствующее постановление, внесенное Минэкономразвития, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Из резервного фонда правительства России Ростуризму на эти цели выделено 3,5 миллиарда рублей.

В соответствии с правилами, на субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Также туроператоры могут также компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

"Российские туроператоры показали высокую эффективность в условиях беспрецедентного кризиса — в течение всего двух недель вернув на родину 160 тысяч туристов из 43 стран. При этом, несмотря на колоссальные убытки, сегодня туроператоры продолжают работу, сохраняя персонал и предлагая туристам выгодные условия переноса туров. Многие готовятся к восстановлению турпотоков и запуску новых туристических направлений по России после нормализации ситуации. С учётом масштабов кризиса, субсидия не решит всех проблем рынка, но позволит туроператорам компенсировать часть убытков и выполнять обязательства перед людьми — работниками и туристами", — сказала Догузова, слова которой приводит ведомство.

Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки туроператоров, утвержденной правительством России в рамках первого пакета мер поддержки. Мера направлена на поддержку туроператоров для выполнения их обязательств перед клиентами, и должна работать на обеспечение устойчивости всего туристского рынка вместе с другими инструментами поддержки, которые уже ввело правительство России.

В соответствии с утвержденными правилами получения субсидии Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. Необходимые документы и форма заявки на получение субсидии будут в ближайшее время опубликованы на сайте Ростуризма, уточнило ведомство.