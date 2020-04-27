МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Федерация независимых профсоюзов России решила заменить традиционные первомайские шествия на интернет-акцию, она стартует в понедельник, сообщил РИА Новости заместитель председателя федерации Александр Шершуков.

"Во-первых, в связи с тем, что остается сложной эпидемиологическая обстановка и в большинстве регионов ограничения на массовые мероприятия очные, было принято решение провести первомайские акции не в форме митингов и шествий… а в следующих вариантах: во-первых, это провести единую интерактивную интернет-акцию профсоюзов", — сказал он.

По его словам, акция начнется 27 апреля в соцсетях — члены профсоюзов, входящих в состав ФНПР, будут публиковать фото и видео в поддержку лозунгов, выдвигаемых профсоюзами. Также в понедельник начнется голосование за первомайскую резолюцию, на предприятиях, которые продолжают работу, оно может пройти в очном формате.

Согласно данным, размещенным на сайте ФНПР, акция пройдет под лозунгами "За права работников! За Конституцию!", "За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!", "Солидарность сильнее заразы!"

Ее участники выразят свое отношение к падению реальных доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня социальной защиты, нарушениям трудового законодательства, росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией коронавируса, добавляется в сообщении.