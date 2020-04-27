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КОММЕРСАНТ

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— Министерство путей вспоможения — Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.

— "У выпускников появилось больше времени, чтобы подготовиться к ЕГЭ" — Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, почему принял решение о переводе школ на "удаленку", хотя прекрасно сознавал неизбежность технических проблем.

— Правительство надвое сказало — Белый дом опубликовал перечень поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам пятничного заседания президиума координационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса.

— Держи землю шире — Договоры аренды земли в госсобственности можно будет на три года продлить в автоматическом режиме — соответствующий механизм должен разработать Росреестр. Но рынок настроен скептически,.

— Безработица встала на паузу — В марте, накануне введения ограничительных карантинных мер, российский рынок труда демонстрировал стабильность. Уровень безработицы, как годом ранее, составил лишь 4,7%.

— Март сузил денежный поток — Статистика реальных располагаемых доходов граждан в первом квартале 2020 года, опубликованная Росстатом, еще не ощутила на себе последствий карантина, но уже отражает последствия мартовской девальвации рубля.

— Вирус берет и в долларах, и в евро — К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи. В США на поддержку бизнеса и борьбу с коронавирусом выделено еще почти $500 млрд.

— КоАП идет по пути исправления — Отказавшись от увеличения штрафов в новой редакции КоАП, Минюст предложил другие поправки к документу. Впервые вводятся штрафы федерального уровня за нарушение региональных законов и муниципальных правил.

— Наблюдательным полетам портят воздух — США представили России свои претензии по Договору по открытому небу в письменном виде. Документ был передан российской делегации еще в январе в ходе двусторонних переговоров в Вене.

— Операторам не грозит хранение в особо крупных размерах — Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи. В них оказались частично учтены пожелания операторов связи по отсрочке исполнения норм "закона Яровой".

— Частных лоцманов ссаживают на берег — В июле Госдума может рассмотреть законопроект о создании единой государственной лоцманской службы. Сегодня эти услуги кроме государственного ФГУП "Росморпорт" оказывают и частные компании.

— Игровые машины подключили к работе — В России в первом квартале 2020 года продано на 21% больше ноутбуков, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост пришелся на игровые модели. Их покупали не только для игр, но и для бизнеса.

— Деньги не торопятся дешеветь — Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков. Некоторые уже заложили это в ценовые предложения, другие планируют пересмотр ставок.

— Хоть баррелем покати — Инвесторы уходят с развивающихся рынков вслед за падением нефтяных цен. Максимальный за пять лет объем средств — $7,3 млрд — вывели на минувшей неделе международные инвесторы с рынков развивающихся стран.

— "Мы вырастем немного в 2020 году" — Глава John Deere в России Алексей Кузнецов о рынке сельхозтехники и коронавирусе. Сегмент сельхозтехники остается достаточно стабильным на фоне общего кризиса, вызванного распространением коронавируса.

— Блогеры упали в цене — Кризис на рекламном рынке затронул даже быстрорастущий до недавнего времени рынок YouTube-видео, объем рекламы в котором в прошлом году составил около 4 млрд руб. Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции.

— У микрофинансистов осталось мало денег — Значительная часть небольших микрофинансовых организаций (МФО) уже испытывают трудности с бизнесом. Им не хватает ликвидности, спрос на займы упал. И крупные, и мелкие игроки ожидают оживления рынка после завершения карантина.

— Неспортивное продвижение — Столкнувшиеся с острым кризисом из-за закрытия магазинов на фоне распространения COVID-19 продавцы и производители спортивного питания пытаются устранить часть конкурентов.

— "Роскосмос" подает Сигнальный девелоперам — Владелец S. Holding Алексей Шепель, работавший до 2010 года советником тогдашнего вице-мэра Москвы Владимира Ресина, договаривается о продаже 1,4 га в Сигнальном проезде на севере Москвы.

— Размышления у парадного невъезда — Еще недавно главным страхом туристической индустрии был риск повторного закрытия чартерного авиасообщения с Турцией. Но принятые ограничительные меры на фоне пандемии COVID-2019 фактически перечеркнули возможность путешествий.

— Цена вопроса — Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова об инвестициях во внутренний туризм. Планы инвесторов, вкладывающихся в проекты по созданию туристических объектов, сейчас делятся на две категории.

— "Роль туроператоров может вырасти" — Тарас Демура, гендиректор "TUI Россия". О том, как будут работать туроператоры в этом году и что изменится в поведении туристов, в интервью рассказал гендиректор "TUI Россия" Тарас Демура.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Встать с дивана — суд идет — Региональные суды начали активно внедрять технологию веб-конференций, апробированную Верховным судом России. Несколько процессов, к которым участники подключались с личных компьютеров, прошло в Вологодском областном суде.

— Всем лидерам — "Лидер" — В России дали старт амбициозному судостроительному проекту: заключен обязывающий контракт о строительстве на Дальнем Востоке головного атомного ледокола принципиально нового проекта 10510 "Лидер".

— Наталья Касперская: Софт без офиса — Защитить разработчиков отечественного ПО позволят только протекционистские меры, считает президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Если ИТ-отрасль не получит поддержки, лучшие кадры уедут за рубеж.

— Без стены виноватые — Организации и предпринимателей будут штрафовать за самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме и использование жилья не по назначению Максимальный размер штрафа может доходить до 50 тысяч рублей.

— Дух Эльбы — Героический подвиг тех, кто сражался с фашизмом, не будет забыт никогда. "Дух Эльбы" — пример того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия и сотрудничать во имя общей цели. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и США.

— Расписание на выходные — В связи с приближающимися майскими выходными в правительстве задумались о необходимости разъяснить населению, что в эти дни можно, а чего лучше не делать, поскольку эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной.

— Как завести двигатель — Автопром способен стать одним из опорных секторов для восстановления всей экономики, заявил Владимир Путин. Глава государства поручил расширить программы поддержки спроса и провести опережающие госзакупки.

— Ставка — ключ к экономике — ЦБ понизил ключевую ставку и может понизить еще. Банк России приступил к стимулированию российской экономики, пострадавшей из-за падения цен на нефть и ограничений из-за коронавируса, заметно понизив ключевую ставку.

— Устал, но не выхожу — Россияне устали от ограничений в связи с пандемией коронавируса, признали в правительстве. Однако эпидемиологическая обстановка складывается так, что их придется продлевать еще минимум на две недели, заявили в Роспотребнадзоре.

— Загадочная русская жара — Повышение температуры в центральных регионах России стоит ожидать в начале мая., тогда как до конца апреля жары не будет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Проезд по местным правилам — Перед поездкой, маршрут которой пройдет через несколько регионов страны, необходимо изучить принятые местными властями ограничительные меры. Такую рекомендацию дает Госавтоинспекция.

— Рубль на сдачу — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила плату за возврат неиспользованных из-за пандемии железнодорожных билетов до символической суммы в один рубль. В ведомстве пояснили, что приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России.

— Безбаррельная среда — Будет ли нефть продаваться по схеме "бери или плати". Идея перевести нефтяные контракты на принцип "бери или плати" (Take-or-Pay), часто выдвигаемая в последнее время и используемая на рынке газа, не лишена смысла.

— В одном строю — Победу СССР в Великой Отечественной войне принесли представители разных наций, сообща защищавших страну от врага. О том, как складывались отношения между ними, рассказал Рамазан Абдулатипов.

— Любовь по контракту — В период пандемии пары начали активно заключать брачные договоры. В апреле выросла их доля от всех нотариальных действий. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

— Теледоктора вызывали?— Во время самоизоляции многие службы переходят на дистанционное обслуживание клиентов, в том числе и врачи. Чтобы обезопасить пациентов и собственный персонал, поликлиники внедряют телемедицину.

— Наступление на вирус — Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как в армия справляется с коронавирусной инфекцией и чем она готова помочь регионам. В ВС РФ создали резерв из 17 сводных отрядов — пяти бригадных и двенадцати полковых.

— Нефтяной стресс-тест: 20 долларов за баррель — Евсей Гурвич: Драматические потери испытает российский бюджет. Резервов правительства хватит, чтобы в течение трех лет компенсировать бюджету потерю доходов из-за экстремально низких цен на нефть.

— Тест на протест — Полицейские не только в шлемах, но и в респираторах, демонстранты, раздающие интервью на почтительном расстоянии полутора метров от журналистов, — таких демонстраций Германия, пожалуй, еще не видела.

— С метра по нитке — Правительство утвердило условия получения льготной ипотеки под 6,5%. Низкая ставка по кредитам на новостройки должна повысить спрос на жилье и поддержать застройщиков. Также она может повлиять и на вторичный рынок.

— Хроника коронавируса: Что произошло 24-26 апреля — Экспорт отечественных зерновых за пределы Евразийского экономического союза остановлен до 1 июля 2020 года. Об этом объявил Минсельхоз России.

— Прибытие рейса — 27 апреля — Двумя рейсами 27 апреля планируют вывезти несколько сотен россиян из Индонезии, Таиланда и Фиджи, а также Маврикия, Танзании и Сейшельских островов, сообщили в минтрансе.

— Апрельский цирюльник — Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии, хотя в большинстве регионов предприятия бытового обслуживания населения — парикмахерские, ателье, химчистки и т.д. — пока не работают.

— Что дают налоговые каникулы — Перенесенные налоговые платежи можно будет оплатить не единовременно, а отдельными траншами в течение года. Такое заявление во время онлайн-брифинга сделал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

— Джонсон вернется — Британский премьер Борис Джонсон возвращается в понедельник к исполнению своих обязанностей после болезни. Переболевший тяжелой формой коронавируса COVID-19, Джонсон провел последние две недели в загородной правительственной резиденции.

— Спасти "Теодора Рузвельта" — ВМС США вернут капитана авианосца, уволенного за рапорт о COVID — 19. Руководство ВМС США предложило восстановить Бретта Крозье в должности командира авианосца "Теодор Рузвельт", с которой он со скандалом был уволен несколько недель назад.

— В Колизей по одному — Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года. Об этом сообщил в интервью римской La Repubblica министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

— Дорога в облака — Коронавирус сильно повлиял на ИТ-индустрию: выросли те сегменты отрасли, от которых никто этого не ожидал, — ОТТ-сервисы, услуги видео-конференц-связи. Неожиданно увеличились продажи ноутбуков и приставок. Однако эйфория долго не продлится.

— Роботы и работники — Производства останавливаются из-за пандемии. Казалось бы, парадокс: болеют люди, а встают машины. Но это неизбежно — заменить людей роботами и робототехническим комплексами пока что не получится.

— Сеть Маска — Тестирование спутникового интернета Starlink начнется через полгода. Глава проекта Space X Илон Маск ответил на вопрос одного из пользователей Twitter о том, когда люди смогут воспользоваться спутниковым интернетом от Starlink.

— Компьютер — друг человека — Искусственный интеллект (ИИ) теперь возможно разрабатывать без участия человека, для этого нужен лишь компьютер. Программисты из США Ристо Мииккулайнен и Куок Ле разработали программу AutoML-Zero, которая позволяет это делать.

— Граждане! Просьба сохранять спокойствие! — "Карантинная история" породит у многих психологические проблемы, считает писатель Андрей Максимов. Он рассказывает, как найти специалиста, который поможет пережить последствия пандемии.

— Жизнь главнее свободы — Дерзкую гипотезу выдвинул научный совет ВЦИОМ — "шлак хождения вслепую вокруг COVID-19 вышел, начинается время прорывных социальных идей". О том, что дает гипермобилизация общества, что будет после пандемии.

— Чебурашка хочет домой — "Союзмультфильм" намерен вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании SP International. По словам главы студии Юлианы Слащевой, у сторон появились серьезные разногласия.

— Дети рисуют для тех, кто сегодня один дома — На сайте "МыВместе-2020" каждый может зарегистрироваться и стать волонтером. Ежедневно там появляются новые имена. Горожан, спортсменов, бизнесменов и даже воспитанников детского сада.

— Выздоравливайте, город — с вами — Крупными красными буквами на растяжке написано: "Мы вместе! Выздоравливайте". Этот плакат недавно появился на балконах жилой многоэтажки в Пензе. Напротив — находится областной Центр специализированных видов медпомощи.

— Мейкеры защитили врачей — В России развивается движение "Мейкеры против COVID-19". Волонтеры передают в больницы маски, переходники, специальные держатели и заколки, респираторы, клапаны для ИВЛ и так далее.

— Отдохнули в Сети — Около 300 ребят из Барнаула, Москвы, Уфы, Омска, Томска, Бийска, Рубцовска, а также из поселков "отправились" в детский лагерь. И прекрасно провели время в первой весенней онлайн-смене.

ИЗВЕСТИЯ

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— Такое кино — Минкульт предлагает блокировать сайты без решения суда. Ведомство считает нужным закрепить в КоАПе новую норму, подразумевающую наказание за нарушение авторских прав.

— Дело в размере — Как может вырасти официальная безработица из-за увеличения пособий. Эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют приток граждан в центры занятости. Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз.

— Не трепите резервы — Минфин намерен отказаться от идеи инвестировать накопления фонда свыше 7% ВВП в рисковые активы. Минфин собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопления ФНБ на инвестиции в инфраструктурные проекты.

— Небесная электромеханика — Су-57 получит принципиально новые двигатели. Российские авиаконструкторы планируют отказаться от гидравлических систем управления на истребителе пятого поколения.

— Убрать лишнее — Минфин нашел способ снизить цены на санитайзеры. Изготовителям нужно разрешить покупать спирт без акцизов, считают в ведомстве. Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции.

— Особый сезон — Операторы недополучат до 16 млрд от летнего роуминга. Для компенсации выпадающих доходов клиентам будут предлагать более дорогие тарифы. Из-за пандемии COVID-19 доходы операторов от роуминга в этот весенне-летний период значительно снизятся.

— Роботы рулят —В РФ предложили разрешить полностью беспилотное такси. "Яндекс" готов отказаться от оператора в салоне в условиях пандемии. В России готовятся к внедрению полностью беспилотных автомобилей — без оператора в салоне.

— Долг непреодолимой силы: почему в стране растут ряды "заемщиков-диссидентов". Всё больше россиян, которым отказали в кредитных каникулах, призывают не платить банкам. В России увеличивается число кредитных "отказников".

— Ставки сделаны — Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах. Парламентарии хотят помочь реальному сектору экономики. Депутаты обсудят новые нормы законодательства в условиях COVID-19.

— Домой строем марш — Минобороны изменило порядок увольнения в запас. Из-за пандемии отслуживших свой срок военнослужащих доставят на вокзалы и в аэропорты под присмотром офицеров

— Бьет — значит беги — Регионам поручили создать кризис-центры для женщин. Сейчас жертвам домашнего насилия практически некуда идти. Губернаторам стоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.

— Численность безработных в России может вырасти в шесть раз — Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре Института социальной политики НИУ ВШЭ.

— Барбершоп в подполье — Что грозит бизнесменам за нарушение карантина. Не все предприниматели согласны соблюдать требования режима повышенной готовности. Правила изоляции в период пандемии обязательны не только для частных лиц, но и для бизнеса.

— Чихать не хотели — Как самоизоляция влияет на аллергиков. Эксперты — о пунктуальности березы, опасных "утках" и полезных советах. В департаменте здравоохранения Москвы успокоили: пациенты с сезонной аллергией на пыльцу растений, то есть поллинозники, не входят в группу риска.

— Сумма не меняется — Пересчитают ли студентам-очникам стоимость обучения. Почему переход на "дистанционку" не уменьшил, а увеличил расходы вузов. После перехода на дистанционную работу студенты российских вузов озаботились вопросом пересмотра платы за обучение.