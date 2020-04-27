МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолета, который должен был забрать граждан РФ с острова, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

"К сожалению, рейс № UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова, в этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину", — говорится в сообщении.

Как отмечается, рейс № UTA9033 27 апреля проследует по маршруту Денпасар — Бангкок — Сургут (ранее был запланирован рейс Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок – Сургут).