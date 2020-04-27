МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спецрейс авиакомпании "ЮТэйр" Денпасар-Бангкок-Сургут вылетел с острова Бали в Россию, на борту находятся 78 россиян, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.

Как сообщило посольство на своей странице в Facebook, "27 апреля вывозной рейс №UTA9034 авиакомпании "ЮТэйр" Денпасар-Бангкок-Сургут вылетел с острова Бали" с 78 россиянами на борту. "Домой возвращаются жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области", — говорится в сообщенииk.

Отмечается, что дипмиссия продолжает работу по возвращению на родину остающихся в Индонезии россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.