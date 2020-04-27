МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. РФ по итогам января-марта 2020 года увеличила производство необработанных, полуобработанных или в виде порошка платины и металлов платиновой группы по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 0,3%, серебра — увеличила на 20,2%, свидетельствуют данные Росстата.

В марте 2020 года относительно марта 2019 года производство платиноидов снизилось на 2,1%, серебра — на 7%. При этом, относительно предыдущего месяца — февраля 2020 года — производство платиноидов выросло на 29,8%, а серебра — на 3,6%.

Как сообщал ранее в апреле Росстат, в первом квартале 2020 года производство в России необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка выросло по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3,9%. В марте 2020 года относительно марта 2019 года производство золота не изменилось, а относительно предыдущего месяца — февраля 2020 года, выросло на 10,3%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.