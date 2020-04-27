МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Исходящие звонки для находящихся в роуминге на номер горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом стали бесплатными для абонентов компаний "Билайн" и Теle2, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

"Горячая линия организована на базе колл-центра портала госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77. Граждане РФ, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в Россию в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи и по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами", — уточняется в сообщении.

Горячая линия заработала 24 апреля 2020 года. Бесплатные звонки на нее уже могли осуществлять абоненты МТС. Бесплатные исходящие звонки для абонентов компании "Мегафон" станут доступны позже.