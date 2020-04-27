МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник вечером на уровне 3,4 — это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.40 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,7), самое низкое — в Ногинске, Котельниках и Пушкино (3,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 18.40 мск также находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а также в Красноярске и Новосибирске (местное время в городах 22.40), индекс составил 4,4, самое низкое – в Санкт-Петербурге, где индекс на уровне 2,9.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.