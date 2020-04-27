МОСКВА, 27 апр —ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, вылечились более 878 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно последним данным (на 19.31 мск), число зараженных в мире составляет 3 002 303, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 131 человек. Число выздоровевших составляет 878 813.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.