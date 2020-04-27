МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Среди россиян превалирует мнение, что пик заболеваемости коронавирусом впереди — так полагает 50,1% участников исследования, проведенного Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Как сообщила пресс-служба ВШЭ, социологическое исследование "Изменения, вызванные эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции" проводилось в формате интернет-опроса в три волны: 18-19 марта, 4-5 апреля и 18-20 апреля. В нем участвовали 11 139 человек из всех субъектов РФ.

В целом, за две недели, прошедшие между второй и третьей волной опроса, оценка опасности распространения вируса снизилась до 5,69 балла с 5,94.

Всего 16,1% участников исследования считают, что мы находимся в начальной стадии эпидемии. В то же время, 6,3% думает, что опасность преувеличена, а 14,6% и вовсе уверены, что никакой эпидемии нет и не будет.

Третья волна показала, что по сравнению с данными на начало апреля выросла доля россиян, считающих, что ограничений, связанных с борьбой с эпидемией коронавируса, должно быть больше. Сейчас так думает 31% респондентов против 22% на 4-5 апреля. Доля респондентов, согласных с режимом самоизоляции, но полагающих, что ограничений должно быть меньше, снизилась с 23% до 18%. Доля россиян, согласных со всеми установленными ограничениями и не желающих их ужесточения или послабления, составила 22%, а 18% уверены, что режим самоизоляции не надо было вводить.

"Основная часть опрошенных россиян после снятия ограничительных мер планируют вернуться к обычной жизни. 38,2% жителей страны мечтают о прогулке на свежем воздухе, 32% с нетерпением ждут встречи с родственниками и друзьями, 26,4% планируют вернуться на работу. Развод с супругой или супругом в планах у 1,2% опрошенных. И только 1,1% хотят продолжить работать на удаленке из дома", — сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Текущая картина такова, что у россиян стал наблюдаться накопительный эффект усталости от ограничительных мер. Это выражается в сдержанных темпах ослабления самоизоляции, характерных, в первую очередь, для регионов: люди стали больше выходить на работу, встречаться с родственниками. Россияне ждут возвращения к нормальной жизни после окончания пандемии COVID-19 — большинство опрошенных планируют выйти на работу после снятия ограничений и вести привычный образ жизни с прогулками, общением с друзьями, занятием спортом, учебой, театрами, путешествиями", — приводятся в сообщении слова директора института государственного и муниципального управления, проректора НИУ ВШЭ Андрея Жулина.