БРЮССЕЛЬ, 27 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Министры туризма стран Евросоюза обсудили новые шаги, которые могут быть предприняты на национальном и наднациональном уровнях в ЕС, для быстрого восстановления сектора от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Министры туризма обменялись информацией о мерах по оказанию помощи, принятых на национальном уровне в поддержку сектора туризма, который серьезно пострадал от вспышки COVID-19. Они также обсудили возможные будущие действия на национальном уровне и уровне ЕС для быстрого восстановления сектора", — говорится в сообщении.

Туризм покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой отрасли заняты около 12% работающих людей в ЕС. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран союза достаточно велик — от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.

В ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.

Ранее в апреле Еврокомиссия и Совет ЕС предложили ряд рекомендаций по скоординированному и постепенному снятию ограничительных мер в Евросоюзе.

Кроме того, ЕК намерена предложить более подробные рекомендации о том, как постепенно восстанавливать транспортное сообщение и свободное передвижение людей в ЕС настолько быстро, насколько это позволяет ситуация в области здравоохранения, также с учетом планирования поездок на летние каникулы. Открытие внешних границ и доступ в союз граждан третьих стран стоит произвести, предлагает ЕК, на "второй стадии", то есть позже. Кроме того, этот процесс должен учитывать ситуацию с распространением вируса за пределами союза.