ВАШИНГТОН, 28 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет быстрого роста экономики во втором полугодии 2020 года.

"Думаю, что у нас будет феноменальный третий квартал… Что случилось во втором (квартале), то случилось", — сказал Трамп на пресс-конференции.

"Думаю, что четвертый квартал будет невероятным, а следующий год великолепным", — добавил Трамп.

Бюджетное управление конгресса на этой неделе спрогнозировало, что экономика США сократится в 2020 году на 5,6%. Предполагается, что к концу 2021 года экономика вернется к показателям, близким к началу 2020 года, но это будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия коронавируса. При этом эксперты конгресса предполагают, что даже в таком оптимистичном сценарии безработица в США, составлявшая до кризиса около 3,6%, не опустится ниже 10% до конца 2021 года.