МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Россияне на "удаленке" стали больше предлагать компьютерные, деловые и образовательные услуги, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании сервиса бесплатных объявлений "Юла".

Исследование основано на данных анализа числа дистанционных объявлений в услугах с 15 февраля по 15 марта — период до самоизоляции — и с 16 марта по 16 апреля, когда многие ушли на "удаленку".

"По итогам исследования оказалось, что в среднем количество предложений дистанционных услуг увеличилось на 95%. Больше всего доля таких предложений на "Юле" увеличилась в компьютерных услугах, где рост таких предложений составил 135%: среди них, например, удалённая настройка компьютера, программ и интернета. На втором месте по приросту дистанционных предложений — деловые услуги (+90%), например, онлайн-бухгалтерия и юридические консультации", — говорится в документе.

На третьем месте по росту дистанционных предложений оказался подраздел "Обучение" (увеличение на 84%). Эксперты объясняют этот тренд с переходом в онлайн-формат репетиторов, фитнес-тренеров, логопедов и психологов. В первой пятерке также оказались "ремонт техники", в том числе консультации и советы по домашнему ремонту, (рост на 66%), а также "организация мероприятий" (рост на 52%).

Число дистанционных предложений по "фото- и видеосъемке" выросло за месяц на 29,9%, а в категории "красота и здоровье" — на 28,5%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Период до 30 апреля объявлен в России нерабочим.